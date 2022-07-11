Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 20:54

— Под Авдеевкой наши советские инженерные войска построили мощные сооружения, которые были предназначены для спасения людей и техники на время, не дай бог, ядерной войны. И в 60-е годы эти сооружения строили очень хорошо, так что сегодня их тяжело взять любым оружием, которое у нас есть. Эти укрепления уходят на несколько десятков метров вниз. И как раз там находятся склады вооружения ВСУ. Военные, выходя на поверхность, обстреливают Донецк и затем снова уходят туда. Плюс доставляется еще то оружие, которое поставляют западные страны. И каждый снаряд, который летит сегодня в Донецк и убивает мирных граждан, — на совести того же [президента Франции Эмманюэля] Макрона и [канцлера ФРГ Олафа] Шольца. Если бы они не поставляли это оружие, у нас не гибло бы мирное население.