Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+29°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 39% влажность
  • СВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 274 из 274«1...272273274
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5802
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 20:44
#4096
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«В районе Волчеяровки [поселок городского типа, относящийся к Попаснянскому району ЛНР] наши подразделения взяли в плен диверсионно-разведывательную группу, принадлежащую белорусским националистам и нацистам из “Волата”, которые еще в 2014 году прибыли на территорию Донбасса добровольцами»
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5802
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 20:45
#4097
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5802
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 20:46
#4098
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования “Калибр” в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 “Пион”»
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5802
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 20:49
#4099
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков, — это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», — сообщили ТАСС в пресс-службе.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5802
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 20:51
#4100
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ разработать план о взятии под контроль южных территорий страны, которые сейчас заняты российскими войсками. Об этом глава Минобороны Алексей Резников сообщил The Times. Вместе с тем вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала украинцев покинуть Херсонскую область.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5802
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 20:53
#4101
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы видели с квадрокоптеров, как подъезжали около 30-40 "хамеров" (американские бронеавтомобили HMMWV — прим.ТАСС), забирали своих наемников, но не забирали ни одного ВСУшника. Для них украинские солдаты отработанный материал, их считают мясом. Вот такая политика западных специалистов Они своих спасают, а украинцы им не нужны, они для них как расходный материал, к большому сожалению.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5802
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 20:54
#4102
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
— Под Авдеевкой наши советские инженерные войска построили мощные сооружения, которые были предназначены для спасения людей и техники на время, не дай бог, ядерной войны. И в 60-е годы эти сооружения строили очень хорошо, так что сегодня их тяжело взять любым оружием, которое у нас есть. Эти укрепления уходят на несколько десятков метров вниз. И как раз там находятся склады вооружения ВСУ. Военные, выходя на поверхность, обстреливают Донецк и затем снова уходят туда. Плюс доставляется еще то оружие, которое поставляют западные страны. И каждый снаряд, который летит сегодня в Донецк и убивает мирных граждан, — на совести того же [президента Франции Эмманюэля] Макрона и [канцлера ФРГ Олафа] Шольца. Если бы они не поставляли это оружие, у нас не гибло бы мирное население.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5802
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 21:04
#4103
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР) или Луганской Народной Республики (ЛНР) и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, в том числе ранее имевшие гражданство РФ и оформившие выход из гражданства РФ в установленном порядке, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке <…>», — говорится в документе. В предыдущей версии указа упрощенный порядок получения российского гражданства распространялся только на жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5802
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 21:05
#4104
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 часа назад, источник: Газета.РуВ Индии теорему Пифагора назвали «фейком» В штате Карнатака местное управление школьного образования издало документ, в котором теорема Пифагора и легенда об упавшем на голову Иссака Ньютона яблоке называются «фейками». Об этом сообщает Hindustani Times.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5802
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 21:07
#4105
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 часа назад, источник:Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал “жить как в Польше”», — написала Захарова. Накануне Валенса призвал Запад «освободить» не только Украину, но и Россию. Политик предложил либо «расчленить» страну, которую он считает имперской, либо изменить политический строй, либо «вернуть ее к населению менее 50 млн человек». ВедомостиЗахарова сравнила заявление экс-президента Польши с рассуждениями Чикатило Слова экс-президента Польши, лауреата Нобелевской премии мира Леха Валенсы о необходимости «расчленения» России — это рассуждения в стиле серийного убийцы Андрея Чикатило, написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. П
Профайл
Страница 274 из 274«1...272273274
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS