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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 20:44
«В районе Волчеяровки [поселок городского типа, относящийся к Попаснянскому району ЛНР] наши подразделения взяли в плен диверсионно-разведывательную группу, принадлежащую белорусским националистам и нацистам из “Волата”, которые еще в 2014 году прибыли на территорию Донбасса добровольцами»
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 20:45
защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 20:46
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования “Калибр” в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 “Пион”»
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 20:49
«Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков, — это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», — сообщили ТАСС в пресс-службе.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 20:51
Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ разработать план о взятии под контроль южных территорий страны, которые сейчас заняты российскими войсками. Об этом глава Минобороны Алексей Резников сообщил The Times. Вместе с тем вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала украинцев покинуть Херсонскую область.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 20:53
Мы видели с квадрокоптеров, как подъезжали около 30-40 "хамеров" (американские бронеавтомобили HMMWV — прим.ТАСС), забирали своих наемников, но не забирали ни одного ВСУшника. Для них украинские солдаты отработанный материал, их считают мясом. Вот такая политика западных специалистов Они своих спасают, а украинцы им не нужны, они для них как расходный материал, к большому сожалению.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 20:54
— Под Авдеевкой наши советские инженерные войска построили мощные сооружения, которые были предназначены для спасения людей и техники на время, не дай бог, ядерной войны. И в 60-е годы эти сооружения строили очень хорошо, так что сегодня их тяжело взять любым оружием, которое у нас есть. Эти укрепления уходят на несколько десятков метров вниз. И как раз там находятся склады вооружения ВСУ. Военные, выходя на поверхность, обстреливают Донецк и затем снова уходят туда. Плюс доставляется еще то оружие, которое поставляют западные страны. И каждый снаряд, который летит сегодня в Донецк и убивает мирных граждан, — на совести того же [президента Франции Эмманюэля] Макрона и [канцлера ФРГ Олафа] Шольца. Если бы они не поставляли это оружие, у нас не гибло бы мирное население.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 21:04
«Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР) или Луганской Народной Республики (ЛНР) и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, в том числе ранее имевшие гражданство РФ и оформившие выход из гражданства РФ в установленном порядке, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке <…>», — говорится в документе. В предыдущей версии указа упрощенный порядок получения российского гражданства распространялся только на жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 21:05
4 часа назад, источник: Газета.РуВ Индии теорему Пифагора назвали «фейком» В штате Карнатака местное управление школьного образования издало документ, в котором теорема Пифагора и легенда об упавшем на голову Иссака Ньютона яблоке называются «фейками». Об этом сообщает Hindustani Times.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 21:07
4 часа назад, источник:Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал “жить как в Польше”», — написала Захарова. Накануне Валенса призвал Запад «освободить» не только Украину, но и Россию. Политик предложил либо «расчленить» страну, которую он считает имперской, либо изменить политический строй, либо «вернуть ее к населению менее 50 млн человек». ВедомостиЗахарова сравнила заявление экс-президента Польши с рассуждениями Чикатило Слова экс-президента Польши, лауреата Нобелевской премии мира Леха Валенсы о необходимости «расчленения» России — это рассуждения в стиле серийного убийцы Андрея Чикатило, написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. П
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