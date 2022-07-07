Re: Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому...

Отправлено: - 23:53

Путин - такой мелкий оказывается: - и физически и морально. Бьёт подленько и сзади. Видать, в детстве, во дворе много раз получал по морде за подленькие свои дела.



Кстати: - совершается то о чём я ПРЕДПОЛОЖИЛ, после речи Токаева на Ленинградском эконом.форуме: - Херсонская область хочет войти в состав РФ, так по крайней мере заявляет пророссийская военная администрация области. Скоро об этом заявят и квази Луганск и квази Донбасс.