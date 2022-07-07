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≡ Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44644
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 14:01
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В ночь на 6 июля стало известно, что российский суд на месяц приостановил работу КТК под предлогом экологических нарушений. В правительстве Казахстана уже думают над тем, как смягчить последствия от действий России.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3228
Re: Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому...
Отправлено: 07.07.22 - 23:53
#60
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Путин - такой мелкий оказывается: - и физически и морально. Бьёт подленько и сзади. Видать, в детстве, во дворе много раз получал по морде за подленькие свои дела.

Кстати: - совершается то о чём я ПРЕДПОЛОЖИЛ, после речи Токаева на Ленинградском эконом.форуме: - Херсонская область хочет войти в состав РФ, так по крайней мере заявляет пророссийская военная администрация области. Скоро об этом заявят и квази Луганск и квази Донбасс.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1400
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 11.07.22 - 20:41
#61
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Суд в Краснодаре заменил приостановку КТК на штраф в 200 000 рублей.
При этом даже угроза остановки КТК помогла удержать цену нефти от падения.
Путин играет на нашей стороне!
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