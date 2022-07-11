Прогноз на 5 дней
переменная облачность+31°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 30% влажность
  • СВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 273 из 274«1...271272273274»
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
858
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 10:13
#4081
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А по поводу тарифов в Бердянске - вот новости до (декабрь 21, и новости именно украинские): одна, другая
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15526
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 12:36
#4082
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
поводу тарифов в Бердянске - вот новости до (декабрь 21, и новости именно

Все равно неблагодарные..
Их освобождаешь освобождаешь, а они вечно чем то недовольные..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15526
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 12:38
#4083
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Сдулся

Ну ты же мастер троллинга..
Увести тему от повышения тарифов в Бердянске и кричать что кто то там сдулся и еще писать матерные слова..
Ну низковато как то..
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5794
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 14:38
#4084
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ты не тронулся случайно?
#4004
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5794
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 14:42
#4085
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Увести тему от повышения тарифов в Бердянске

---Ну наконец-то признал , тарифы в Бердянске не имеют отношения к тарифам в других городах страны .
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5794
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 14:45
#4086
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
одна, другая

--Не открывается , блокировка .Потом открою . Но 111 это не указ .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15526
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 17:03
#4087
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уж..
Геноцид украинского населения продолжается..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15526
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 19:22
#4088
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О как..
Уничтожено три из четырех Хаймарсов на Украине..
Похвально..
Но теперь непонятно только как последний, четвертый, гоняет по всей границе фронта от Белоруссии до Одессы и успевает наносить удары по складам, по городам,по Днр, по России и по Киеву и Николаеву с Херсоном?
Это он со скоростью звука или света там носится?
А заряжают его как на формуле 1 понимаю, за несколько секунд меняют короб со снарядами?
Ох россияне, когда они стали такими лжецами...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15526
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 19:30
#4089
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Школа в Харькове..



«В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наёмников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожены около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники», — сообщил представитель Мионобороны России Игорь Конашенков.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
310
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 20:00
#4090
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут смотрю ничего не изменилось! :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
310
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 20:07
#4091
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Все равно неблагодарные.. Их освобождаешь освобождаешь, а они вечно чем то недовольные..

Может тебя тоже от пары квартир освободить, сразу в довольные перепишешся? :lol: А то видимо в тягость, такую ношу нести. Каждую ночь бешбармаки, пиццы а теперь ещё и с термомиксом. Дети Украины это точно не переживут. Зная, то как о них один дядя из Казахстана переживает.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5794
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 20:28
#4092
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

----Так тарифы на коммунальные услуги -газ , холодную и горячую воду , отопление , электричество - -одинаковые или разные в областях Казахстана ... ??? ---Ответ : 1) Одинаковые , 2)Разные . Нужный ответ подчеркни .
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5794
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 20:30
#4093
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это он со скоростью звука или света там носится?

---Это он носиться со скоростью твоих искрометных мыслей .
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5794
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 20:36
#4094
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Геноцид украинского населения продолжается..

----Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, в результате удара уничтожено более трёхсот националистов
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5794
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 20:43
#4095
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Критическое положение в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70% личного состава. Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших»
Профайл
Страница 273 из 274«1...271272273274»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: КГСПС, Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS