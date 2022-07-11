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≡ Освободить от наказания в связи с амнистией - Приговор по делу Мусина и Касимова вынесли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44644
Освободить от наказания в связи с амнистией - Приговор по делу Мусина и Касимова вынесли в суде Костаная
Отправлено: 11.07.22 - 15:39
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Приговор по делу экс-руководителя отдела ЖКХ Наурзбая МУСИНА и бывшего заместителя акима Костаная Ануарбека КАСИМОВА вынесли сегодня, 11 июля, в суде №2 Костаная. До обеда подсудимым успели предъявить обвинение, допросить и провести прения. Дело рассмотрели в сокращенном порядке в связи с признанием вины подсудимыми.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8626
Re: Освободить от наказания в связи с амнистией - Приговор по...
Отправлено: 11.07.22 - 15:39
#1
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Борьба с коррупцией в Казахстане, как рыбалка на Дискавери: ловят, показывают и ...отпускают.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
551
Re: Освободить от наказания в связи с амнистией - Приговор по...
Отправлено: 11.07.22 - 15:48
#2
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Цитата:
Так как имущества, надлежащего к конфискации, у вас не обнаружено, эта мера наказания к вам не применялась.


Все имущество правильно оформили ребята.

Интересные у нас в законодательстве дырки.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2640
Re: Освободить от наказания в связи с амнистией - Приговор по...
Отправлено: 11.07.22 - 16:03
#3
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Так они еще и бомжи без имущества?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3228
Re: Освободить от наказания в связи с амнистией - Приговор по...
Отправлено: 11.07.22 - 16:15
#4
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Цитата:
юля елиссева:
бомжи без имущества?


См. коммент под № 2
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4081
Re: Освободить от наказания в связи с амнистией - Приговор по...
Отправлено: 11.07.22 - 18:24
#5
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Исскуство правосудия!!!
:lol:
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
870
Re: Освободить от наказания в связи с амнистией - Приговор по...
Отправлено: 11.07.22 - 19:00
#6
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что ещё за амнистия?
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
244
Re: Освободить от наказания в связи с амнистией - Приговор по...
Отправлено: 11.07.22 - 19:43
#7
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Да здравствует самый гуманный суд в мире! Ураааааа
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
244
Re: Освободить от наказания в связи с амнистией - Приговор по...
Отправлено: 11.07.22 - 19:45
#8
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Какие бедные и нищие,как жалко их бедненьких, может народу скинуться им на пропитание
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
350
Re: Освободить от наказания в связи с амнистией - Приговор по...
Отправлено: 11.07.22 - 20:18
#9
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а вот зачем их фото затушевали? В чем тут смысл?
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