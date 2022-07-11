Отправлено: - 20:07

111:

Все равно неблагодарные.. Их освобождаешь освобождаешь, а они вечно чем то недовольные..

Цитата:Может тебя тоже от пары квартир освободить, сразу в довольные перепишешся?А то видимо в тягость, такую ношу нести. Каждую ночь бешбармаки, пиццы а теперь ещё и с термомиксом. Дети Украины это точно не переживут. Зная, то как о них один дядя из Казахстана переживает.