О как.. Уничтожено три из четырех Хаймарсов на Украине.. Похвально.. Но теперь непонятно только как последний, четвертый, гоняет по всей границе фронта от Белоруссии до Одессы и успевает наносить удары по складам, по городам,по Днр, по России и по Киеву и Николаеву с Херсоном? Это он со скоростью звука или света там носится? А заряжают его как на формуле 1 понимаю, за несколько секунд меняют короб со снарядами? Ох россияне, когда они стали такими лжецами...
«В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наёмников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожены около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники», — сообщил представитель Мионобороны России Игорь Конашенков.
111: Все равно неблагодарные.. Их освобождаешь освобождаешь, а они вечно чем то недовольные..
Может тебя тоже от пары квартир освободить, сразу в довольные перепишешся? А то видимо в тягость, такую ношу нести. Каждую ночь бешбармаки, пиццы а теперь ещё и с термомиксом. Дети Украины это точно не переживут. Зная, то как о них один дядя из Казахстана переживает.
----Так тарифы на коммунальные услуги -газ , холодную и горячую воду , отопление , электричество - -одинаковые или разные в областях Казахстана ... ??? ---Ответ : 1) Одинаковые , 2)Разные . Нужный ответ подчеркни .
----Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, в результате удара уничтожено более трёхсот националистов
«Критическое положение в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70% личного состава. Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших»
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