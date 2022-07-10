Отправлено: - 12:25

А мне кажется, в недалеком прошлом мы натворили больше такого, чего надо стесняться, а не ценить

Люди постарше еще не забыли, как Назарбаев, следуя в Беловежскую пущу, посадил свой самолет сначала в Москве. Горбачев предложил Нурсултану Абишевичу пост председателя Совета Министров СССР, и Назарбаев вернулся в Алматы. Так что Союз развалили без его участия.

наличием огромных запасов природных полезных ископаемых, имеющий давние экономические, политические и культурные связи с народами Средней Азии, пограничными Китаем и Россией, под руководством Назарбаева не смог все это использовать.

Мы получили растущее отчуждение людей друг от друга, рост социального расслоения, нарастание протестного движения, вылившегося в январский бунт. И что тут ценить?

Нашим ученым только и изобретать часы, швейные машины и прочее, что давно известно. Что, они изобрели компьютер, телевизор, стиральную машинку, электродвигатель и т. д.? Что ценить?

Только наши придворные ученые-историки смогли «открыть», что Чингисхан и Иисус Христос были казахами. Ну что ж, будем ценить и гордиться.

Для современных авторов писать тот же роман стало не искусство, а ремесло

Цитата:Хорошо начнем с СССРДавайте тов.Воронин сначала стеснятся всего советскогоЦитата:Да при этом Назарбаев мог всё-таки полететь в пущу и политически проигратьМог поддержать Горбачева и также проигратьНазарбаев как проженный политик выждал и победил по итогуЧем не победа?Цитата:А с кем сравнивать?))Кого можно сравнить И покритиковать Назарбаева по таким же стартовым позициями в пустынной стране закрытой со всех сторон другими странами,без выхода к океану?Цитата:А что тут критиковать?Люди доросли до политической зрелостиДальше больше,все страны через такое проходили,постепено постепенно уйдем от авторитаризма и придем к нормальной демократииЦитата:Какой то набор стереотипов о наукеЕсли сидит учёный то он должен непременно изобрести компьютер который уже давно такого изобретен))Может дело в том что все уже изобретено и нашей науке сейчас надо как-то поставить это на рельсы производства? Хотябы китайских аналогов?На постсоветском пространстве как-то мало у кого это получается,даже у той же России которая все чипы не может сделать чтобы свои ноутбуки изобретатьА говорили в СССР великая наука,и где же она?)) 30 лет прошло а ниче толком никто не изобрел а кто выбился в люди сразу на запад слиняли тот же Дуров и БринЦитата:Люблю такие примерыМанипулятивные а значит показывающие всю убогость и темность того кто их приводит)В России историки тоже доказывают что Чингисхан русский и? Это преподают в школах? НетТакже как у нас небыло на ент вопроса про зубы лошадей но упоротым до сих пор хочется это приводить как пример не разбираясь)Цитата:Как и для некоторых "лидеров" мнений писать свое мнение в газетах стало не целью поднять общественную проблему а просто забить колонку брюзжанием обо всем подряд)