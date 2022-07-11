Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+32°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 29% влажность
  • В-СВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Туристический комплекс в селе Амангельды поможет строить государство
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44644
Туристический комплекс в селе Амангельды поможет строить государство
Отправлено: 11.07.22 - 13:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Основные инвестиции — частные, предприниматель Сапар Искаков вкладывает в создание этого объекта в райцентре Амангельдинского района 2,5 млрд тенге. А бюджет выделяет 43 млн тенге на ремонт улицы Байтурсынова, которая проходит через комплекс.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25141
Re: Туристический комплекс в селе Амангельды поможет строить...
Отправлено: 11.07.22 - 13:54
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дааа. Богатые предприниматели,
в Казахстане. :-o
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2640
Re: Туристический комплекс в селе Амангельды поможет строить...
Отправлено: 11.07.22 - 14:02
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иманов и Байтурсынов при жизни были по разные стороны баррикад. А теперь вот оно как Памятник Иманову на улице Байтурсынова.
Профайл
Thinker
§ Thinker
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Новосибирск
Регистрация:
05.04.12
Сообщений:
629
Re: Туристический комплекс в селе Амангельды поможет строить...
Отправлено: 11.07.22 - 15:13
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Таких, как Тадж-Махал, например.

Я конечно извиняюсь, но какое отношение к Казахстану в общем и к Амангельдинскому району в частности имеет Тадж-Махал?
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8626
Re: Туристический комплекс в селе Амангельды поможет строить...
Отправлено: 11.07.22 - 15:20
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но будущее обилие туристов тоже принимается в расчет.

А они будут-то? Что там смотреть, чем привлекут?
Ах, да, ниже ответ...
Цитата:
Будет несколько объектов - уменьшенных копий известных исторических достопримечательностей. Таких, как Тадж-Махал, например.

Какая пошлость, однако...
Копиями, пародиями, имитацией наподобие картонного караван сарая в Туркестане уж точно никого не заинтересуете.
Тут надо максимально использовать первозданную природу и экотуризм. Я был однажды в Наурзумском заповеднике.. какая там природа... пески, сосны, озера с тысячами птиц...
Красота.






Искать надо открыточные ландшафты и строить современные эко-отели, чтобы природа как на ладони, чтобы звездное небо над головой, рыбалка, походы, костер.
А не эти избитые юрты и фиктивные дома Байтурсынова.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2640
Туристический комплекс в селе Амангельды поможет строить государство
Отправлено: 11.07.22 - 16:02
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Thinker:
о какое отношение к Казахстану в общем и к Амангельдинскому району в частности имеет Тадж-Махал?

такое же как и иранец Аль-Фараби в Кустанаю
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3228
Re: Туристический комплекс в селе Амангельды поможет строить...
Отправлено: 11.07.22 - 16:14
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
иранец Аль-Фараби в Кустанаю


Это же Шукеев протащил: при нём это было и он же был инициатором. Как раз на деньгах стали штамповать портрет Аль Фараби.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2640
Туристический комплекс в селе Амангельды поможет строить государство
Отправлено: 11.07.22 - 16:27
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Это же Шукеев протащил: п

нет, это таджики в 30-х годах подарили Аль-Фараби Казахстану. В те годы когда определили что Авиценна - таджик, Навои - узбек, Низами - азербайджанец,тогда и решили отдать Аль-Фараби Казахстану. И, хотя доподлинно неизвестно из какого именно из пяти городов под названием Фараб, происходил Абу- Насыр, было решено, что он будет из того Фараба, который изестен так же как Отрар. И протесты Ирана о том что вся эта четверка - Низами, Авиценна (Ибн Сина), Навои и Аль-фараби во всём мире признаны иранцами, до сих пор в станах Средней Азии и в Азербайджане не принимаются.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS