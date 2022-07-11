Отправлено: - 15:20

Но будущее обилие туристов тоже принимается в расчет.

Будет несколько объектов - уменьшенных копий известных исторических достопримечательностей. Таких, как Тадж-Махал, например.

Цитата:А они будут-то? Что там смотреть, чем привлекут?Ах, да, ниже ответ...Цитата:Какая пошлость, однако...Копиями, пародиями, имитацией наподобие картонного караван сарая в Туркестане уж точно никого не заинтересуете.Тут надо максимально использовать первозданную природу и экотуризм. Я был однажды в Наурзумском заповеднике.. какая там природа... пески, сосны, озера с тысячами птиц...Красота.Искать надо открыточные ландшафты и строить современные эко-отели, чтобы природа как на ладони, чтобы звездное небо над головой, рыбалка, походы, костер.А не эти избитые юрты и фиктивные дома Байтурсынова.