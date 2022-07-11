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≡ МАФы по завышенной цене, оплата брусчатки и положительных роликов за чужой счет - Мусину и Касимову предъявили обвинение в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44644
МАФы по завышенной цене, оплата брусчатки и положительных роликов за чужой счет - Мусину и Касимову предъявили обвинение в суде Костаная
Отправлено: 11.07.22 - 13:32
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"Где вы нашли 76 млн тенге, если не смогли найти несколько сотен тысяч тенге на штрафы?" - спросила корреспондент "НГ". "Я не госслужащий, не обязан отвечать!" - ответил экс-руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2637
Re: МАФы по завышенной цене, оплата брусчатки и положительных...
Отправлено: 11.07.22 - 13:32
#1
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а можно расшифровать аббревиатуру МАФ. Что это такое?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1363
МАФы по завышенной цене, оплата брусчатки и положительных роликов за чужой счет - Мусину и Касимову предъявили обвинение в суде Костаная
Отправлено: 11.07.22 - 13:41
#2
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Расшифровал. Спасибо за подсказку.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25141
Re: МАФы по завышенной цене, оплата брусчатки и положительных...
Отправлено: 11.07.22 - 13:44
#3
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Цитата:
юля елиссева:
МАФ. Что это такое?

Написано же. Малые Архитектурные Формы... :lol: :oops:
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
820
МАФы по завышенной цене, оплата брусчатки и положительных роликов за чужой счет - Мусину и Касимову предъявили обвинение в суде Костаная
Отправлено: 11.07.22 - 13:53
#4
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Без акимов такие дела обычно не делаются

[Исправлено: arman_kst, 11.07.2022 - 13:54]
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