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≡ Дом дотла сгорел в Костанае. Семья нуждается в помощи
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44641
Дом дотла сгорел в Костанае. Семья нуждается в помощи
Отправлено: 11.07.22 - 11:37
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О пожаре, произошедшем 6 июля на ул. Победы, 237, в редакцию "НГ" сообщила Анна. В этом доме проживала ее сестра Олеся с 12-летней дочерью и гражданским мужем. Мужчина погиб.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
349
Re: Дом дотла сгорел в Костанае. Семья нуждается в помощи
Отправлено: 11.07.22 - 11:37
#1
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народ опасается, что в августе подобного рода коротких замыканий будет больше. Выдержит ли электросеть возросшую нагрузку?
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