Отправлено: - 15:55

но тот запросил, чтобы поручение прислали на официальный почтовый адрес от ведомственного адреса МВД РФ

[Исправлено: Тот самый, 08.07.2022 - 15:55]

Цитата:Ага. Чтобы лично Путин передал Токаеву, а тот ему принёс в кабинет. Сидят дармоеды и места занимают - владелец сделал за них всю работу, но даже и в этом случае ему машину не отдали. Тут нужна какая-то премия отдельная с награждением в дополнение к увольнению с позором, например "Антиполицейский года".