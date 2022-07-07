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Бермудский треугольник по-костанайски
Бермудский треугольник по-костанайски
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44640
Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 07.07.22 - 17:28
В редакцию «НГ» обратились гражданин России Артур ПАТОКОВ и костанаец Даулет (он попросил не публиковать свои имя и фамилию). Их истории - про угон автомобилей, особенности переговоров с костанайской полицией и тайны штрафстоянки. «НГ» несколько раз писала о костанайской штрафстоянке: машины там разбирают на запчасти и даже угоняют. Новые факты дополняют эту странную картину.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 419
Re: Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 07.07.22 - 17:28
Управлению по Борьбе с Организованной Преступностью просто не сказали, что предлог "с" означает не вместе, а против.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12350
Re: Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 08.07.22 - 00:08
Бывают смешные анекдоты, когда полиция в доле.
Просто никто этой полиции кОстаная не объяснил, что это смешные анекдоты про вымышленную полицию.
А так чистой воды бандформирование.
Просто никто этой полиции кОстаная не объяснил, что это смешные анекдоты про вымышленную полицию.
А так чистой воды бандформирование.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25139
Re: Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 08.07.22 - 00:20
Цитата:
А в термосе, чаёк или пивко,
для охранника?...
[
Штрафстоянку охраняют собаки.../ Фото Андрея СКИБЫ
Штрафстоянку охраняют собаки.../ Фото Андрея СКИБЫ
А в термосе, чаёк или пивко,
для охранника?...
Re: Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 08.07.22 - 13:41
Как пел А. Макаревич: - Братва в полицейских погонах, братву, от той же братвы охраняет.
М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 29.04.10
- Сообщений:
- 32
Re: Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 08.07.22 - 13:58
что за бардак ? который год уже!!!
Re: Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 08.07.22 - 13:58
А что еще сказать, полиция, которая изымает и ставит на хранение транспорт, должна быть гарантом сохранности. Какое доверие к полиции и к государству после этого? Позорище грандиозно-фееричное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 08.07.22 - 14:31
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1258
Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 08.07.22 - 15:55
Цитата:
Ага. Чтобы лично Путин передал Токаеву, а тот ему принёс в кабинет. Сидят дармоеды и места занимают - владелец сделал за них всю работу, но даже и в этом случае ему машину не отдали. Тут нужна какая-то премия отдельная с награждением в дополнение к увольнению с позором, например "Антиполицейский года".
[Исправлено: Тот самый, 08.07.2022 - 15:55]
но тот запросил, чтобы поручение прислали на официальный почтовый адрес от ведомственного адреса МВД РФ
Ага. Чтобы лично Путин передал Токаеву, а тот ему принёс в кабинет. Сидят дармоеды и места занимают - владелец сделал за них всю работу, но даже и в этом случае ему машину не отдали. Тут нужна какая-то премия отдельная с награждением в дополнение к увольнению с позором, например "Антиполицейский года".
[Исправлено: Тот самый, 08.07.2022 - 15:55]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5393
Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 08.07.22 - 17:14
При виде полицейских, у меня настаёт нервный тик, повышается давление и вообще теряю адекватность. Что это со мной, есть врачи , кто бы диагнозировал???
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 29
Re: Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 09.07.22 - 23:32
.....в одной стране из бывшего Союза которую мы все знаем произашёл переворот из за коррупции и по всей видимости она присутствует и сегодя там,а всё с этого и начинается рыба откуда гниёт?
(Пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 953
Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 11.07.22 - 00:12
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12350
Re: Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 11.07.22 - 01:16
Похоже от перемены мест елбасы сумма коррупции полисяек не меняется!
А может даже увеличивается как опухоль или выхухоль
А может даже увеличивается как опухоль или выхухоль
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