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≡ Бермудский треугольник по-костанайски
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44640
Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 07.07.22 - 17:28
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В редакцию «НГ» обратились гражданин России Артур ПАТОКОВ и костанаец Даулет (он попросил не публиковать свои имя и фамилию). Их истории - про угон автомобилей, особенности переговоров с костанайской полицией и тайны штрафстоянки. «НГ» несколько раз писала о костанайской штрафстоянке: машины там разбирают на запчасти и даже угоняют. Новые факты дополняют эту странную картину.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
419
Re: Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 07.07.22 - 17:28
#1
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Управлению по Борьбе с Организованной Преступностью просто не сказали, что предлог "с" означает не вместе, а против.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12350
Re: Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 08.07.22 - 00:08
#2
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Бывают смешные анекдоты, когда полиция в доле.

Просто никто этой полиции кОстаная не объяснил, что это смешные анекдоты про вымышленную полицию.

А так чистой воды бандформирование. :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25139
Re: Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 08.07.22 - 00:20
#3
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Цитата:
[
Штрафстоянку охраняют собаки.../ Фото Андрея СКИБЫ


А в термосе, чаёк или пивко,
для охранника?... :-o :oops:
Профайл
tolikkustanay74
§ tolikkustanay74
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
43
Re: Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 08.07.22 - 13:41
#4
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Как пел А. Макаревич: - Братва в полицейских погонах, братву, от той же братвы охраняет.
Профайл
М
§ Местный
(Пользователи)
Регистрация:
29.04.10
Сообщений:
32
Re: Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 08.07.22 - 13:58
#5
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:-o что за бардак ? который год уже!!! :yell:
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tolikkustanay74
§ tolikkustanay74
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
43
Re: Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 08.07.22 - 13:58
#6
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А что еще сказать, полиция, которая изымает и ставит на хранение транспорт, должна быть гарантом сохранности. Какое доверие к полиции и к государству после этого? Позорище грандиозно-фееричное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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tolikkustanay74
§ tolikkustanay74
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
43
Re: Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 08.07.22 - 14:31
#7
Комментарий удален модератором.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1258
Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 08.07.22 - 15:55
#8
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Цитата:
но тот запросил, чтобы поручение прислали на официальный почтовый адрес от ведомственного адреса МВД РФ


Ага. Чтобы лично Путин передал Токаеву, а тот ему принёс в кабинет. Сидят дармоеды и места занимают - владелец сделал за них всю работу, но даже и в этом случае ему машину не отдали. Тут нужна какая-то премия отдельная с награждением в дополнение к увольнению с позором, например "Антиполицейский года".

[Исправлено: Тот самый, 08.07.2022 - 15:55]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5393
Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 08.07.22 - 17:14
#9
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При виде полицейских, у меня настаёт нервный тик, повышается давление и вообще теряю адекватность. Что это со мной, есть врачи , кто бы диагнозировал???
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
29
Re: Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 09.07.22 - 23:32
#10
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.....в одной стране из бывшего Союза которую мы все знаем произашёл переворот из за коррупции и по всей видимости она присутствует и сегодя там,а всё с этого и начинается рыба откуда гниёт?
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
953
Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 11.07.22 - 00:12
#11
Комментарий проходит проверку.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12350
Re: Бермудский треугольник по-костанайски
Отправлено: 11.07.22 - 01:16
#12
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Похоже от перемены мест елбасы сумма коррупции полисяек не меняется!
А может даже увеличивается как опухоль или выхухоль :lol:
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