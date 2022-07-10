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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25139
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 21:26
#4066
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Цитата:
111:
О, кухарка тесто ложит уже..

Хоть, одно - нормальное фото... :lol: :-) :oops:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5776
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 21:41
#4067
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Цитата:
111:
Соус из Алазании в Италии

-----Это для тех, кто не дружит с географией..----Алаза́ни[1], Алаза́нь (груз. ალაზანი [алазани], — река на востоке Грузии
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15521
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 23:22
#4068
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Вот, какой был..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15521
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 23:26
#4069
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Какая была..
С самой Турции..



Прикольная такая.
Гости принесли
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1541
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 23:49
#4070
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Цитата:
111:
В 80-х Алазанская долина звалась обычная борматуха.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15521
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.07.22 - 00:09
#4071
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Цитата:
КГСПС:
В 80-х Алазанская

80е не застал, но в 90х с удовольствием пили три семерки, Агдам и какой то портвейн в коробках из под молока..
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Страница 272 из 272«1...270271272
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