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Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
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Я робот(Пользователи)
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- 44639
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Отправлено: 10.07.22 - 12:09
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала волевую победу в финале "Уимблдона", обыграв второго номера мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса. Первый сет остался за Жабер. Во втором сете уже Рыбакина забрала две подачи конкурентки и победила.
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(Уважаемые пользователи)
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- 25139
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 15:41
Цитата:
Марик, будет теперь в 4 утра,
приглашать её на Беш...
Горожанин_kst:
Кстати, теперь у Лены в хозяйстве есть достойная тарелка для беша).
Кстати, теперь у Лены в хозяйстве есть достойная тарелка для беша).
Марик, будет теперь в 4 утра,
приглашать её на Беш...
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 15:42
Цитата:
Я на это НАДЕЮСЬ: - в противном случае - это случайно оказавшие люди на форуме и перепутавшие супермаркет с сайтом банальные ПОКУПАТЕЛИ сахара( с безумными глазами, с дракой, с побоищем и матерщиной).
Горожанин_kst:
Да, Acros?)
Да, Acros?)
Я на это НАДЕЮСЬ: - в противном случае - это случайно оказавшие люди на форуме и перепутавшие супермаркет с сайтом банальные ПОКУПАТЕЛИ сахара( с безумными глазами, с дракой, с побоищем и матерщиной).
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 15:49
Цитата:
Крутой бешбармак, получиться: мало того что конина сама по себе дорогая, но и тарелка стоит более одного миллиона фунтов стерлингов.
drakon:
в 4 утра, приглашать её на Беш
в 4 утра, приглашать её на Беш
Крутой бешбармак, получиться: мало того что конина сама по себе дорогая, но и тарелка стоит более одного миллиона фунтов стерлингов.
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 15:55
Цитата:
Например: - в футболе, теннисе, в бобслее, в трамплине, в стрельбе, в скейтборде. В остальных видах кое каких успехов добивались, а значит: - можем когда захотим.
Гога:
в каких отдельных видах
в каких отдельных видах
Например: - в футболе, теннисе, в бобслее, в трамплине, в стрельбе, в скейтборде. В остальных видах кое каких успехов добивались, а значит: - можем когда захотим.
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Отправлено: 10.07.22 - 16:15
Цитата:
-----В настоящее время после церемонии награждения блюдо возвращается в музей Всеанглийского клуба, а чемпионка получает его уменьшенную копию[143]. Диаметр блюда-копии с 1949 по 2006 год составлял 8 дюймов, с 2007 года — 14 дюймов.
ACROS:
но и тарелка стоит более одного миллиона фунтов стерлингов.
но и тарелка стоит более одного миллиона фунтов стерлингов.
-----В настоящее время после церемонии награждения блюдо возвращается в музей Всеанглийского клуба, а чемпионка получает его уменьшенную копию[143]. Диаметр блюда-копии с 1949 по 2006 год составлял 8 дюймов, с 2007 года — 14 дюймов.
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Отправлено: 10.07.22 - 16:15
Цитата:
Читать не умеешь вижу..
Гога:
Во всем спорте ?
Во всем спорте ?
Читать не умеешь вижу..
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Отправлено: 10.07.22 - 16:27
Цитата:
1 дюйм = 25.4 мм. 14*25.4 = 355 мм.= 35 см.
Пойдёт: - можно бешбармак кушать.
Гога:
с 2007 года — 14 дюймов.
с 2007 года — 14 дюймов.
1 дюйм = 25.4 мм. 14*25.4 = 355 мм.= 35 см.
Пойдёт: - можно бешбармак кушать.
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 16:58
Цитата:
---Излагать свои мысли надо так , чтобы было понятно не только для тебя .
111:
Читать не умеешь вижу..
Читать не умеешь вижу..
---Излагать свои мысли надо так , чтобы было понятно не только для тебя .
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 461
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 17:14
Вот любопытно...
Есть ли в мире новость, не способная вызвать склоки со стороны Абайки, 111 и иже с ними?
Есть ли в мире новость, не способная вызвать склоки со стороны Абайки, 111 и иже с ними?
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 29
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Отправлено: 10.07.22 - 22:36
Комментарий проходит проверку.
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Отправлено: 10.07.22 - 23:29
Цитата:
Просто читай внимательнее, там я сразу вме сказал.
Гога:
Излагать свои мысли надо так
Излагать свои мысли надо так
Просто читай внимательнее, там я сразу вме сказал.
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Отправлено: 10.07.22 - 23:30
Цитата:
Где ты увидел тут склоки с моей стороны?
Перечитай откуда я начал.
Skeptic:
111 и иже с ними?
111 и иже с ними?
Где ты увидел тут склоки с моей стороны?
Перечитай откуда я начал.
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