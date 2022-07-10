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≡ Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44639
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Отправлено: 10.07.22 - 12:09
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала волевую победу в финале "Уимблдона", обыграв второго номера мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса. Первый сет остался за Жабер. Во втором сете уже Рыбакина забрала две подачи конкурентки и победила.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25139
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 15:41
#15
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Цитата:
Горожанин_kst:
Кстати, теперь у Лены в хозяйстве есть достойная тарелка для беша).

Марик, будет теперь в 4 утра,
приглашать её на Беш... :lol: :-P :-x
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3226
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 15:42
#16
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Цитата:
Горожанин_kst:
Да, Acros?)


Я на это НАДЕЮСЬ: - в противном случае - это случайно оказавшие люди на форуме и перепутавшие супермаркет с сайтом банальные ПОКУПАТЕЛИ сахара( с безумными глазами, с дракой, с побоищем и матерщиной).
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3226
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 15:49
#17
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Цитата:
drakon:
в 4 утра, приглашать её на Беш


Крутой бешбармак, получиться: мало того что конина сама по себе дорогая, но и тарелка стоит более одного миллиона фунтов стерлингов.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3226
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 15:55
#18
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Цитата:
Гога:
в каких отдельных видах


Например: - в футболе, теннисе, в бобслее, в трамплине, в стрельбе, в скейтборде. В остальных видах кое каких успехов добивались, а значит: - можем когда захотим.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5776
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Отправлено: 10.07.22 - 16:15
#19
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Цитата:
ACROS:
но и тарелка стоит более одного миллиона фунтов стерлингов.

-----В настоящее время после церемонии награждения блюдо возвращается в музей Всеанглийского клуба, а чемпионка получает его уменьшенную копию[143]. Диаметр блюда-копии с 1949 по 2006 год составлял 8 дюймов, с 2007 года — 14 дюймов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15520
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Отправлено: 10.07.22 - 16:15
#20
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Цитата:
Гога:
Во всем спорте ?

Читать не умеешь вижу..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3226
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Отправлено: 10.07.22 - 16:27
#21
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Цитата:
Гога:
с 2007 года — 14 дюймов.


1 дюйм = 25.4 мм. 14*25.4 = 355 мм.= 35 см.
Пойдёт: - можно бешбармак кушать.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5776
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 16:58
#22
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Цитата:
111:
Читать не умеешь вижу..

---Излагать свои мысли надо так , чтобы было понятно не только для тебя .
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
461
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 17:14
#23
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Вот любопытно...
Есть ли в мире новость, не способная вызвать склоки со стороны Абайки, 111 и иже с ними? :-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
29
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Отправлено: 10.07.22 - 22:36
#24
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15520
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Отправлено: 10.07.22 - 23:29
#25
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Цитата:
Гога:
Излагать свои мысли надо так

Просто читай внимательнее, там я сразу вме сказал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15520
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Отправлено: 10.07.22 - 23:30
#26
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Цитата:
Skeptic:
111 и иже с ними?

Где ты увидел тут склоки с моей стороны?
Перечитай откуда я начал.
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