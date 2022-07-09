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≡ В Костанае председатели ОСИ обвиняют ПКСК в саботаже реформы жилищных отношений, а власть в бездействии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44639
В Костанае председатели ОСИ обвиняют ПКСК в саботаже реформы жилищных отношений, а власть в бездействии
Отправлено: 09.07.22 - 14:45
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8 июля филиал Народной партии Казахстана организовал встречу руководителей этих объединений с мажилисменом Магеррамом МАГЕРРАМОВЫМ. С представителем законодательной ветви власти говорили о сложностях переходного периода, которые возникли после отсрочки в реализации реформы.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
817
Re: В Костанае председатели ОСИ обвиняют ПКСК в саботаже реформы...
Отправлено: 09.07.22 - 14:45
#1
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У нас ПКСК ничего не хотят делать.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4800
Re: В Костанае председатели ОСИ обвиняют ПКСК в саботаже реформы...
Отправлено: 09.07.22 - 15:15
#2
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Цитата:
arman_kst:

Создайте ОСИ и делайте всё сами.
В чем проблема?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15520
Re: В Костанае председатели ОСИ обвиняют ПКСК в саботаже реформы...
Отправлено: 09.07.22 - 15:33
#3
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нас по ходу тоже все вывезли.. Ладно, приобретем другое оборудование, просто как то непонятно, ПКСК всю жизнь обогащалось за счет жильцов и вот вывозит все купленное за счет жильцов куда то..
И управы действительно нет..
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4800
Re: В Костанае председатели ОСИ обвиняют ПКСК в саботаже реформы...
Отправлено: 09.07.22 - 15:56
#4
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Есть дома, которые ПКСК довели до ужасного состояния. И что будет за год? Думаете, они их поднимут, что ли? Нет, они их окончательно добьют, выберут деньги и уйдут. Им нельзя позволять сидеть до 1 июля, надо, чтобы ПКСК постоянно ликвидировались.



Встречный вопрос,можно посмотреть,что будет с домами создавшими ОСИ через год?
И не много ли вы на себя берёте расскачивая эту лодку?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3226
Re: В Костанае председатели ОСИ обвиняют ПКСК в саботаже реформы...
Отправлено: 09.07.22 - 19:14
#5
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Походу, реформа ЖКХ в виде перевода с ПКСК на ОСИ полностью ПРОВАЛЕНА. Судя по статьям в "НГ", ни тот депутат, ни этот - они НЕ ВЛАДЕЮТ практическим материалом, даже думаю они и НЕ ЧИТАЛИ этот Закон, за который сами и проголосовали.
Ни одной ДЕЛЬНОЙ мысли от депутатов: - для чего они тогда приезжают: - побежбармачить и отметится ???
Действительно: Мажилис и Сенат - это богатая и высокооплачиваемая НОТАРИАЛЬНАЯ контора президентов.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
461
Re: В Костанае председатели ОСИ обвиняют ПКСК в саботаже реформы...
Отправлено: 10.07.22 - 21:52
#6
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Детский сад.
Люди никак не хотят понять, что ПКСК - не государственная контора, а они сами. Сами выбирают председателя и правление, сами формируют ревизионную комиссию, сами заслушивают отчёты, сами определяют тарифы...
С ОСИ, по идее, то же самое. Только мороки больше и расходы выше. Ибо платить придётся не самим себе, а постороннему "дяде". За трубы и их ремонт, за кровлю, за подъезды, за входные группы, за электричество...
А воровать и там, и там, умельцы находятся и найдутся.
Через какое-то время мы услышим те же жалобы, только в адрес ОСИ.
Ибо люди к ним тоже будут относиться по принципу "мы ИМ платим, а ОНИ ничего не делают!"
Потому вся эта "реформа" бессмысленна и вредна.
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