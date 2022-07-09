Re: В Костанае председатели ОСИ обвиняют ПКСК в саботаже реформы...

Отправлено: - 21:52

Детский сад.

Люди никак не хотят понять, что ПКСК - не государственная контора, а они сами. Сами выбирают председателя и правление, сами формируют ревизионную комиссию, сами заслушивают отчёты, сами определяют тарифы...

С ОСИ, по идее, то же самое. Только мороки больше и расходы выше. Ибо платить придётся не самим себе, а постороннему "дяде". За трубы и их ремонт, за кровлю, за подъезды, за входные группы, за электричество...

А воровать и там, и там, умельцы находятся и найдутся.

Через какое-то время мы услышим те же жалобы, только в адрес ОСИ.

Ибо люди к ним тоже будут относиться по принципу "мы ИМ платим, а ОНИ ничего не делают!"

Потому вся эта "реформа" бессмысленна и вредна.