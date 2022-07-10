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≡ 39 млрд тенге на стабилизацию цен на продукты оказались потрачены СПК Казахстана впустую
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44639
39 млрд тенге на стабилизацию цен на продукты оказались потрачены СПК Казахстана впустую
Отправлено: 10.07.22 - 13:49
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«Серьезные коррупционные риски выявлены в деятельности социально-предпринимательских корпораций. Это повсеместное внеконкурсное предоставление земельных участков под реализацию якобы инвестиционных проектов», - сообщил на заседании коллегии антикоррупционной службы в пятницу председатель «антикора» Олжас Бектенов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15516
Re: 39 млрд тенге на стабилизацию цен на продукты оказались...
Отправлено: 10.07.22 - 13:49
#1
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Ну неплохо..
Бизнес..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3226
39 млрд тенге на стабилизацию цен на продукты оказались потрачены СПК Казахстана впустую
Отправлено: 10.07.22 - 15:26
#2
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Цитата:
111:
Ну неплохо.


Одному только "Магнум" предоставили более 5 000 000 000 невозвратных тенге с начала года на якобы СТАБИЛИЗАЦИЮ цен на продукты, а магазинчиков "у дома", типа Добринцов и К вывалили в грязи и "назначили" главными виновниками РОСТА цен.
Конечные бенефициары супермаркетов "Магнум" - сидящие в ИВС племянники бывшего президента.
Так что - правительство в кровавом январе НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ и там сидят СВОИ люди для СВОИХ людей: - чужих там нет.

[Исправлено: ACROS, 10.07.2022 - 15:32]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
461
Re: 39 млрд тенге на стабилизацию цен на продукты оказались...
Отправлено: 10.07.22 - 17:00
#3
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Для кого впустую, а для кого и с "пользой"...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15516
39 млрд тенге на стабилизацию цен на продукты оказались потрачены СПК Казахстана впустую
Отправлено: 10.07.22 - 18:08
#4
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Цитата:
ACROS:
НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ и там сидят СВОИ люди для СВОИХ

Трудно сместить весь клан сразу, нужно наверно время.
Тут о десятилетиях скорее речь, ну или найти своего Саакашвили..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5393
Re: 39 млрд тенге на стабилизацию цен на продукты оказались...
Отправлено: 10.07.22 - 21:20
#5
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Кто-то ведь должен блюсти за всем этим беспорядком, почему они сидят в сторонке или тоже в доле?
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