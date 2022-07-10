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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:42
#4051
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Цитата:
111:
Приведи конкретный пример,

----Вот ТАРИФ в двух РАЗНЫХ областях --что тебе ещё надо ?----КазТрансГаз Аймак Восточно-Казахстанская область 10,88492 тенге за куб. --01.04.2022 .КазТрансГаз Аймак Костанайская область 24,35477 ----А вот в ВКО ты бы заплатил 223 тенге за то же .Но ты не поймешь .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15516
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:44
#4052
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Цитата:
Гога:
ты бы

Бы мешает..
Показывай квиток.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:48
#4053
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15516
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:51
#4054
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Цитата:
Гога:

Понятно, доказательств нэма...
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:51
#4055
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:55
#4056
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Цитата:
111:
Понятно, доказательств нэма...

----Вроде умный тут сразу увидит , что цены на газ и тарифы РАЗНЫЕ в всех областях и городах Казахстана .****[img]арифы - розничные цены на природный газ для населения Казахстана, действующие с 1 апреля 2022 годаОтвет на вопрос:Какие цены на природный газ действуют в Казахстане в 2022 году?Ответ на вопрос:Какие цены на газ действуют в Казахстане в 2022 году?2022 год - тарифы - розничные цены на природный газ для населения КазахстанаНа данной странице вы можете узнать о новых тарифах на природный газ, реализуемый населению Казахстана, действующих с 1 апреля 2021 годаГород Тариф, тенге. за 1 м³, с НДСАлматыБез учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам26,52434Алматы С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 31,72586Нур-Султан (Астана)Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам31,88275Нур-Султан (Астана) С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 38,78041ШымкентБез учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам38,78041Шымкент С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 31,36034Восточно-Казахстанская областьБез учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам9,33059Восточно-Казахстанская область С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 10,88492Жамбылская областьБез учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам19,62532Жамбылская область С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 27,35077Западно-Казахстанская областьБез учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам15,76676Западно-Казахстанская область С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 18,99365Карагандинская областьБез учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам33,46367Карагандинская областьС учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам40,80194Актюбинская область Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 4,55749Актюбинская область С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 10,50744Костанайская областьБез учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам18,85355Костанайская область С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 24,35477Кызылординская областьБез учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам9,48371Кызылординская область С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 18,47610Мангистауская областьБез учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам8,10066Мангистауская область С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 11,08201Алматинская областьБез учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам25,46962Алматинская область С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 30,68731Атырауская областьБез учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам4,12490Атырауская область С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 5,26026[/img]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15516
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 20:54
#4057
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Ну вот и жертвоприношение..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15516
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 20:56
#4058
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Обряд будет проходить за этим столом..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15516
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 20:57
#4059
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Примораживаем необходимый соус для жертвоприношения..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15516
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 21:00
#4060
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Соус из Алазании в Италии

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 21:04
#4061
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Ну куда уже после **Талки** думать и сравнивать .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15516
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 21:10
#4062
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О, кухарка тесто ложит уже..

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 21:15
#4063
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Цитата:
111:
ложит

----кладет
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 21:16
#4064
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Дороже всего* среди крупных городов и мегаполисов горячая вода обходилась карагандинцам (337,91 тг), дешевле всего — жителям Талдыкоргана (183,30 тг). Самые высокие тарифы на холодную воду отмечены в Актау (223,87 тг), самые низкие — в Кызылорде и Павлодаре. Тарифы на канализацию выше всего в Караганде (90,78 тг за куб. м), ниже всего — в Таразе (13,39 тг).---
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5775
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 21:17
#4065
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Цитата:
111:
ПокажЫ. Покажи тариф для соседних областей на одного потребителя, как это сделал я Там за двоих
--- ---Вот ТАРИФ в двух РАЗНЫХ областях --что тебе ещё надо ?----КазТрансГаз Аймак Восточно-Казахстанская область 10,88492 тенге за куб. --01.04.2022 .КазТрансГаз Аймак Костанайская область 24,35477 -
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