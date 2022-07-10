Отправлено: - 18:55

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Понятно, доказательств нэма...

Цитата:----Вроде умный тут сразу увидит , что цены на газ и тарифы РАЗНЫЕ в всех областях и городах Казахстана .****[img]арифы - розничные цены на природный газ для населения Казахстана, действующие с 1 апреля 2022 годаОтвет на вопрос:Какие цены на природный газ действуют в Казахстане в 2022 году?Ответ на вопрос:Какие цены на газ действуют в Казахстане в 2022 году?2022 год - тарифы - розничные цены на природный газ для населения КазахстанаНа данной странице вы можете узнать о новых тарифах на природный газ, реализуемый населению Казахстана, действующих с 1 апреля 2021 годаГород Тариф, тенге. за 1 м³, с НДСАлматыБез учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам26,52434Алматы С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 31,72586Нур-Султан (Астана)Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам31,88275Нур-Султан (Астана) С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 38,78041ШымкентБез учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам38,78041Шымкент С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 31,36034Восточно-Казахстанская областьБез учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам9,33059Восточно-Казахстанская область С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 10,88492Жамбылская областьБез учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам19,62532Жамбылская область С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 27,35077Западно-Казахстанская областьБез учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам15,76676Западно-Казахстанская область С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 18,99365Карагандинская областьБез учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам33,46367Карагандинская областьС учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам40,80194Актюбинская область Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 4,55749Актюбинская область С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 10,50744Костанайская областьБез учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам18,85355Костанайская область С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 24,35477Кызылординская областьБез учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам9,48371Кызылординская область С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 18,47610Мангистауская областьБез учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам8,10066Мангистауская область С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 11,08201Алматинская областьБез учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам25,46962Алматинская область С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 30,68731Атырауская областьБез учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам4,12490Атырауская область С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 5,26026[/img]