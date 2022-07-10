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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25135
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 15:43
#7636
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Цитата:
alex_60:
да, повезло.

Не каждому, так - везёт... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15510
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 19:50
#7637
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25135
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 19:53
#7638
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Тяжёлая, зима - будет.
Дрова, тоже - будут... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2826
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 20:17
#7639
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Цитата:
drakon:
Тяжёлая, зима - будет. Дрова, тоже - будут...

Могу дать совет - если спичку лезвием расколоть на 4 части, то можно будет ей 4 раза поджечь камин. 8-)
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