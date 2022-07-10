Отправлено: - 18:31

111:

У меня тут за пятерых по счетчику платим 500 тенге, но это же не говорит ни о чем.

Цитата:----Ты опять соскочил . Плати хоть сколько .Вопрос -то стоял о том , что тарифы на комуслуги РАЗНЫЕ во всех областях - так ведь ???