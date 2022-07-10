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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 270 из 271«1...268269270271»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15508
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:19
#4036
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Цитата:
Гога:
Маленький капризный мальчик обиделся

Ну за глаза же не сплетничаю..
С чего ты взял?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5768
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:20
#4037
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Цитата:
111:
Проехали.

--Еще раз , для особо одаренных -----КазТрансГаз Аймак Шымкент -31,36034 ----КазТрансГаз Аймак Восточно-Казахстанская область 10,88492 --01.04.2022 .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5768
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:22
#4038
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Цитата:
111:
наличие счетчика не скажет ни о чем.

---Он показывает количество потребленного газа .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5768
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:23
#4039
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Цитата:
111:
Вот тариф голый, за одного.

----А можно цифру конкретно ??Цена за 1 куб.метр газа

[Исправлено: Гога, 10.07.2022 - 15:24]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15508
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:24
#4040
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Цитата:
Гога:
Он показывает количество потребленного

Мне без оазницы кто там и сколько его жгет или отапливается им.
Конкретно есть газплита и плата за одного потребителя.
А топить весной и осенью в качестве отопления духовки и я могу..
Но это не показатель.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15508
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:25
#4041
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У меня тут за пятерых по счетчику платим 500 тенге, но это же не говорит ни о чем.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5768
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:25
#4042
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Цитата:
111:

---Так счетчик стоит ???
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15508
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:26
#4043
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Цитата:
Гога:
Цена за 1 куб.метр газа

С чего ты взял что мне куб этот нужен?
За одного сколько платят?
За куб плату в Каспии или в ЕРЦ смотри.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15508
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:27
#4044
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Цитата:
Гога:
-Так счетчик стоит ???

У меня на Аль Фараби 85 только стоит.
На Аль Фараби 45 плата за одного
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15508
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:28
#4045
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Вот 45

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5768
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:31
#4046
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Цитата:
111:
У меня тут за пятерых по счетчику платим 500 тенге, но это же не говорит ни о чем.

----Ты опять соскочил . Плати хоть сколько .Вопрос -то стоял о том , что тарифы на комуслуги РАЗНЫЕ во всех областях - так ведь ???
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15508
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:34
#4047
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Ну а пока гуси лебеди..
Как никак курбан айт..


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15508
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:36
#4048
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Цитата:
Гога:
что тарифы на комуслуги РАЗНЫЕ во

Приведи мне пример для конечного потребителя.
Я привел тебе одинаковые.
И сперва ты говорил про города.
Теперь про области начал втирать, потом по государствам и Вселенным?
Приведи пример платежки или квитанции на одного или двух человек.
Как это сделал я.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5768
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:36
#4049
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Цитата:
111:
У меня тут за пятерых по счетчику платим 500 тенге, но это же не говорит ни о чем.

----КазТрансГаз Аймак Восточно-Казахстанская область 10,88492 --01.04.2022 .КазТрансГаз Аймак Костанайская область 24,35477 ----А вот в ВКО ты бы заплатил 223 тенге за то же .Но ты не поймешь .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
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15508
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:37
#4050
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Цитата:
Гога:
вот в ВКО ты бы заплатил 223 тенге за

Приведи конкретный пример, не надо слез.
Я тебя о многом прошу?
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