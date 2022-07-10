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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:19
Цитата:
Ну за глаза же не сплетничаю..
С чего ты взял?
Гога:
Маленький капризный мальчик обиделся
Маленький капризный мальчик обиделся
Ну за глаза же не сплетничаю..
С чего ты взял?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:20
Цитата:
--Еще раз , для особо одаренных -----КазТрансГаз Аймак Шымкент -31,36034 ----КазТрансГаз Аймак Восточно-Казахстанская область 10,88492 --01.04.2022 .
111:
Проехали.
Проехали.
--Еще раз , для особо одаренных -----КазТрансГаз Аймак Шымкент -31,36034 ----КазТрансГаз Аймак Восточно-Казахстанская область 10,88492 --01.04.2022 .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:22
Цитата:
---Он показывает количество потребленного газа .
111:
наличие счетчика не скажет ни о чем.
наличие счетчика не скажет ни о чем.
---Он показывает количество потребленного газа .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:23
Цитата:
----А можно цифру конкретно ??Цена за 1 куб.метр газа
[Исправлено: Гога, 10.07.2022 - 15:24]
111:
Вот тариф голый, за одного.
Вот тариф голый, за одного.
----А можно цифру конкретно ??Цена за 1 куб.метр газа
[Исправлено: Гога, 10.07.2022 - 15:24]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:24
Цитата:
Мне без оазницы кто там и сколько его жгет или отапливается им.
Конкретно есть газплита и плата за одного потребителя.
А топить весной и осенью в качестве отопления духовки и я могу..
Но это не показатель.
Гога:
Он показывает количество потребленного
Он показывает количество потребленного
Мне без оазницы кто там и сколько его жгет или отапливается им.
Конкретно есть газплита и плата за одного потребителя.
А топить весной и осенью в качестве отопления духовки и я могу..
Но это не показатель.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:25
У меня тут за пятерых по счетчику платим 500 тенге, но это же не говорит ни о чем.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:25
Цитата:
---Так счетчик стоит ???
111:
---Так счетчик стоит ???
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:26
Цитата:
С чего ты взял что мне куб этот нужен?
За одного сколько платят?
За куб плату в Каспии или в ЕРЦ смотри.
Гога:
Цена за 1 куб.метр газа
Цена за 1 куб.метр газа
С чего ты взял что мне куб этот нужен?
За одного сколько платят?
За куб плату в Каспии или в ЕРЦ смотри.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:27
Цитата:
У меня на Аль Фараби 85 только стоит.
На Аль Фараби 45 плата за одного
Гога:
-Так счетчик стоит ???
-Так счетчик стоит ???
У меня на Аль Фараби 85 только стоит.
На Аль Фараби 45 плата за одного
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:28
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:31
Цитата:
----Ты опять соскочил . Плати хоть сколько .Вопрос -то стоял о том , что тарифы на комуслуги РАЗНЫЕ во всех областях - так ведь ???
111:
У меня тут за пятерых по счетчику платим 500 тенге, но это же не говорит ни о чем.
У меня тут за пятерых по счетчику платим 500 тенге, но это же не говорит ни о чем.
----Ты опять соскочил . Плати хоть сколько .Вопрос -то стоял о том , что тарифы на комуслуги РАЗНЫЕ во всех областях - так ведь ???
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:34
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:36
Цитата:
Приведи мне пример для конечного потребителя.
Я привел тебе одинаковые.
И сперва ты говорил про города.
Теперь про области начал втирать, потом по государствам и Вселенным?
Приведи пример платежки или квитанции на одного или двух человек.
Как это сделал я.
Гога:
что тарифы на комуслуги РАЗНЫЕ во
что тарифы на комуслуги РАЗНЫЕ во
Приведи мне пример для конечного потребителя.
Я привел тебе одинаковые.
И сперва ты говорил про города.
Теперь про области начал втирать, потом по государствам и Вселенным?
Приведи пример платежки или квитанции на одного или двух человек.
Как это сделал я.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:36
Цитата:
----КазТрансГаз Аймак Восточно-Казахстанская область 10,88492 --01.04.2022 .КазТрансГаз Аймак Костанайская область 24,35477 ----А вот в ВКО ты бы заплатил 223 тенге за то же .Но ты не поймешь .
111:
У меня тут за пятерых по счетчику платим 500 тенге, но это же не говорит ни о чем.
У меня тут за пятерых по счетчику платим 500 тенге, но это же не говорит ни о чем.
----КазТрансГаз Аймак Восточно-Казахстанская область 10,88492 --01.04.2022 .КазТрансГаз Аймак Костанайская область 24,35477 ----А вот в ВКО ты бы заплатил 223 тенге за то же .Но ты не поймешь .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 18:37
Цитата:
Приведи конкретный пример, не надо слез.
Я тебя о многом прошу?
Гога:
вот в ВКО ты бы заплатил 223 тенге за
вот в ВКО ты бы заплатил 223 тенге за
Приведи конкретный пример, не надо слез.
Я тебя о многом прошу?
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