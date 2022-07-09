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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 17:48
Цитата:
------Ты хоть прочитал , что там написано ??? Где там - что поднимают ?? Ясно написано***будут существенно ниже тех , что действовали ***«Некогда мне с тобой, остолопом , разговаривать.» Чехов
111:
Как не хило подымают россияне цены на комуслуги, даже российский пропагандист Юрий Подоляка сам в шоке..
Как не хило подымают россияне цены на комуслуги, даже российский пропагандист Юрий Подоляка сам в шоке..
------Ты хоть прочитал , что там написано ??? Где там - что поднимают ?? Ясно написано***будут существенно ниже тех , что действовали ***«Некогда мне с тобой, остолопом , разговаривать.» Чехов
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 18:01
Цитата:
Написано Будут..
Позже, когда Украины не станет..
Читай пункт первый.
Бесплатное все отменяется..
Значит это есть на Украине, бесплатное?
И как может быть ниже этого, приплачивать что ли будет российскпя власть, давшая им с начала войны по 10 тысяч рублей на человека?
Гога:
написано***будут
написано***будут
Написано Будут..
Позже, когда Украины не станет..
Читай пункт первый.
Бесплатное все отменяется..
Значит это есть на Украине, бесплатное?
И как может быть ниже этого, приплачивать что ли будет российскпя власть, давшая им с начала войны по 10 тысяч рублей на человека?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 18:01
Цитата:
Прекрасные интерреактивные новости .
Маркс:
Ваш "Всё обо...м".
Ваш "Всё обо...м".
Прекрасные интерреактивные новости .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2292
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 18:15
Цитата:
Так пытаемся же соответствовать.
111:
Прекрасные интерреактивные новости .
Прекрасные интерреактивные новости .
Так пытаемся же соответствовать.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 22:18
Цитата:
Главное отбить скукоту у бездельников в интернете..
Маркс:
Так пытаемся же соответствовать.
Так пытаемся же соответствовать.
Главное отбить скукоту у бездельников в интернете..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 22:22
Цитата:
--Бесплатен только сыр в мышеловке .Цитата:
111:
Бесплатное все отменяется..
Бесплатное все отменяется..
--Бесплатен только сыр в мышеловке .Цитата:
111:---ясно написано - в г.Бердянск , но ты , как обычно собрал всё в кучу . Причем тут Украина ???
Значит это есть на Украине
Значит это есть на Украине
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 22:25
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 22:27
Цитата:
У юрия подоляки спроси..
Гога:
Причем тут Украина ???
Причем тут Украина ???
У юрия подоляки спроси..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 22:30
Бердя́нск (укр. Бердя́нськ) — город на юге Запорожской области Украины. Является административным центром Бердянского района. Морской, климатический и грязевой курорт государственного значения.
Это для тех, кто не дружит с географией..
Это для тех, кто не дружит с географией..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 22:51
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 01:31
Цитата:
-----Для тех , кто не дружит с логикой - речь и идет об отдельно взятом городе .Причем тут это твое **Бесплатное все отменяется..Значит это есть на Украине, бесплатное?** Есть Украина - это общее , и есть - частный случай - г.Бердянск .Но тебе этого все равно не понять .
111:
Это для тех, кто не дружит с географией..
Это для тех, кто не дружит с географией..
-----Для тех , кто не дружит с логикой - речь и идет об отдельно взятом городе .Причем тут это твое **Бесплатное все отменяется..Значит это есть на Украине, бесплатное?** Есть Украина - это общее , и есть - частный случай - г.Бердянск .Но тебе этого все равно не понять .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 13:22
Цитата:
Ога, это не Украина..
Быстро же вы пропагандоны войны переобуваетесь..
Гога:
Есть Украина - это общее , и есть - частный случай - г.Бердянск .
Есть Украина - это общее , и есть - частный случай - г.Бердянск .
Ога, это не Украина..
Быстро же вы пропагандоны войны переобуваетесь..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 14:58
Цитата:
Цитата:
---Так разговор про украину или про тарифу в городе .Вроде и в Казахстане тарифы в каждом городе свои ?? Но у тебя в голове сумбур . А в комментах полное отсутствие логики .Аргументации - ноль .
111:
Цитата:
111:
Ога, это не Украина..
Ога, это не Украина..
---Так разговор про украину или про тарифу в городе .Вроде и в Казахстане тарифы в каждом городе свои ?? Но у тебя в голове сумбур . А в комментах полное отсутствие логики .Аргументации - ноль .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 16:21
Цитата:
Ты не тронулся случайно?
Гога:
Казахстане тарифы в каждом городе свои ??
Казахстане тарифы в каждом городе свои ??
Ты не тронулся случайно?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 16:38
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