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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 267 из 268«1...265266267268»
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Куратор темы: 111
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5751
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 17:48
#3991
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Цитата:
111:
Как не хило подымают россияне цены на комуслуги, даже российский пропагандист Юрий Подоляка сам в шоке..

------Ты хоть прочитал , что там написано ??? Где там - что поднимают ?? Ясно написано***будут существенно ниже тех , что действовали ***«Некогда мне с тобой, остолопом , разговаривать.» Чехов
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 18:01
#3992
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Цитата:
Гога:
написано***будут

Написано Будут..
Позже, когда Украины не станет..
Читай пункт первый.
Бесплатное все отменяется..
Значит это есть на Украине, бесплатное?
И как может быть ниже этого, приплачивать что ли будет российскпя власть, давшая им с начала войны по 10 тысяч рублей на человека?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 18:01
#3993
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Цитата:
Маркс:
Ваш "Всё обо...м".

Прекрасные интерреактивные новости .
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2292
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 18:15
#3994
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Цитата:
111:
Прекрасные интерреактивные новости .

Так пытаемся же соответствовать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 22:18
#3995
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Цитата:
Маркс:
Так пытаемся же соответствовать.

Главное отбить скукоту у бездельников в интернете..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5751
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 22:22
#3996
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Цитата:
111:
Бесплатное все отменяется..

--Бесплатен только сыр в мышеловке .Цитата:
111:
Значит это есть на Украине
---ясно написано - в г.Бердянск , но ты , как обычно собрал всё в кучу . Причем тут Украина ???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 22:25
#3997
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Пора на улицу, погода прекрасна..
Наши уже там где то по кустам бегают..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 22:27
#3998
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Цитата:
Гога:
Причем тут Украина ???

У юрия подоляки спроси..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 22:30
#3999
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Бердя́нск (укр. Бердя́нськ) — город на юге Запорожской области Украины. Является административным центром Бердянского района. Морской, климатический и грязевой курорт государственного значения.


Это для тех, кто не дружит с географией..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 22:51
#4000
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Вечер..

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5751
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 01:31
#4001
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Цитата:
111:
Это для тех, кто не дружит с географией..

-----Для тех , кто не дружит с логикой - речь и идет об отдельно взятом городе .Причем тут это твое **Бесплатное все отменяется..Значит это есть на Украине, бесплатное?** Есть Украина - это общее , и есть - частный случай - г.Бердянск .Но тебе этого все равно не понять .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 13:22
#4002
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Цитата:
Гога:
Есть Украина - это общее , и есть - частный случай - г.Бердянск .

Ога, это не Украина..
Быстро же вы пропагандоны войны переобуваетесь..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5751
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 14:58
#4003
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Цитата:
111:

Цитата:
111:
Ога, это не Украина..

---Так разговор про украину или про тарифу в городе .Вроде и в Казахстане тарифы в каждом городе свои ?? Но у тебя в голове сумбур . А в комментах полное отсутствие логики .Аргументации - ноль .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 16:21
#4004
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Цитата:
Гога:
Казахстане тарифы в каждом городе свои ??

Ты не тронулся случайно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.07.22 - 16:38
#4005
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Ну а сегодня у нас сахарный день..
Правда уже сахар по 615..

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