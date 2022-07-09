Отправлено: - 17:48

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Как не хило подымают россияне цены на комуслуги, даже российский пропагандист Юрий Подоляка сам в шоке..

Цитата:------Ты хоть прочитал , что там написано ??? Где там - что поднимают ?? Ясно написано***будут существенно ниже тех , что действовали ***«Некогда мне с тобой, остолопом , разговаривать.» Чехов