Отправлено: - 16:15

ACROS:

но и тарелка стоит более одного миллиона фунтов стерлингов.

Цитата:-----В настоящее время после церемонии награждения блюдо возвращается в музей Всеанглийского клуба, а чемпионка получает его уменьшенную копию[143]. Диаметр блюда-копии с 1949 по 2006 год составлял 8 дюймов, с 2007 года — 14 дюймов.