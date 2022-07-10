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Николай ВОРОНИН: А что ценить-то предлагаете?
Николай ВОРОНИН: А что ценить-то предлагаете?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44639
Николай ВОРОНИН: А что ценить-то предлагаете?
Отправлено: 10.07.22 - 08:55
Мне кажется, в недалеком прошлом мы натворили больше такого, чего надо стесняться, а не ценить. Во-первых, может, хватит говорить столь часто о славе, величии, мудрости и благочестии Назарбаева?
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5392
Re: Николай ВОРОНИН: А что ценить-то предлагаете?
Отправлено: 10.07.22 - 08:55
В начало вроде было нормально, планы и намерения оптимистичны, однако переломным стал разгон парламента и усиление власти в одних руках под предлогом - в начале экономика, политика потом. Перенос столицы не оправдано, за эти деньги следовало бы укрепить производства, логистику и на случай подъёма экономики и благоденствия страны, сами граждане изъявят желание поставить памятники и переименовать в города и улицы в честь своего кормчего, будут защищать и лелеять свою страну
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3226
Re: Николай ВОРОНИН: А что ценить-то предлагаете?
Отправлено: 10.07.22 - 10:33
Цитата:
Вот именно: - только ПЛАНЫ.
Чем отличается Казахстан от Киргизии: - ничем, только масштабом КОРРУПЦИИ. Если бы все наши соседи имели бы такие НЕСМЕТНЫЕ подземные богатства, то наверное: - не они к нам приезжали бы гастарбайтить, а наши к ним. Вот и вся разница.
сайлау курманов:
планы и намерения оптимистичны
планы и намерения оптимистичны
Вот именно: - только ПЛАНЫ.
Чем отличается Казахстан от Киргизии: - ничем, только масштабом КОРРУПЦИИ. Если бы все наши соседи имели бы такие НЕСМЕТНЫЕ подземные богатства, то наверное: - не они к нам приезжали бы гастарбайтить, а наши к ним. Вот и вся разница.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12771
Re: Николай ВОРОНИН: А что ценить-то предлагаете?
Отправлено: 10.07.22 - 12:25
Цитата:
Хорошо начнем с СССР
Давайте тов.Воронин сначала стеснятся всего советского
Цитата:
Да при этом Назарбаев мог всё-таки полететь в пущу и политически проиграть
Мог поддержать Горбачева и также проиграть
Назарбаев как проженный политик выждал и победил по итогу
Чем не победа?
Цитата:
А с кем сравнивать?))
Кого можно сравнить И покритиковать Назарбаева по таким же стартовым позициями в пустынной стране закрытой со всех сторон другими странами,без выхода к океану?
Цитата:
А что тут критиковать?
Люди доросли до политической зрелости
Дальше больше,все страны через такое проходили,постепено постепенно уйдем от авторитаризма и придем к нормальной демократии
Цитата:
Какой то набор стереотипов о науке
Если сидит учёный то он должен непременно изобрести компьютер который уже давно такого изобретен))
Может дело в том что все уже изобретено и нашей науке сейчас надо как-то поставить это на рельсы производства? Хотябы китайских аналогов?
На постсоветском пространстве как-то мало у кого это получается,даже у той же России которая все чипы не может сделать чтобы свои ноутбуки изобретать
А говорили в СССР великая наука,и где же она?)) 30 лет прошло а ниче толком никто не изобрел а кто выбился в люди сразу на запад слиняли тот же Дуров и Брин
Цитата:
Люблю такие примеры
Манипулятивные а значит показывающие всю убогость и темность того кто их приводит)
В России историки тоже доказывают что Чингисхан русский и? Это преподают в школах? Нет
Также как у нас небыло на ент вопроса про зубы лошадей но упоротым до сих пор хочется это приводить как пример не разбираясь)
Цитата:
Как и для некоторых "лидеров" мнений писать свое мнение в газетах стало не целью поднять общественную проблему а просто забить колонку брюзжанием обо всем подряд)
А мне кажется, в недалеком прошлом мы натворили больше такого, чего надо стесняться, а не ценить
Хорошо начнем с СССР
Давайте тов.Воронин сначала стеснятся всего советского
Цитата:
Люди постарше еще не забыли, как Назарбаев, следуя в Беловежскую пущу, посадил свой самолет сначала в Москве. Горбачев предложил Нурсултану Абишевичу пост председателя Совета Министров СССР, и Назарбаев вернулся в Алматы. Так что Союз развалили без его участия.
Да при этом Назарбаев мог всё-таки полететь в пущу и политически проиграть
Мог поддержать Горбачева и также проиграть
Назарбаев как проженный политик выждал и победил по итогу
Чем не победа?
Цитата:
наличием огромных запасов природных полезных ископаемых, имеющий давние экономические, политические и культурные связи с народами Средней Азии, пограничными Китаем и Россией, под руководством Назарбаева не смог все это использовать.
А с кем сравнивать?))
Кого можно сравнить И покритиковать Назарбаева по таким же стартовым позициями в пустынной стране закрытой со всех сторон другими странами,без выхода к океану?
Цитата:
Мы получили растущее отчуждение людей друг от друга, рост социального расслоения, нарастание протестного движения, вылившегося в январский бунт. И что тут ценить?
А что тут критиковать?
Люди доросли до политической зрелости
Дальше больше,все страны через такое проходили,постепено постепенно уйдем от авторитаризма и придем к нормальной демократии
Цитата:
Нашим ученым только и изобретать часы, швейные машины и прочее, что давно известно. Что, они изобрели компьютер, телевизор, стиральную машинку, электродвигатель и т. д.? Что ценить?
Какой то набор стереотипов о науке
Если сидит учёный то он должен непременно изобрести компьютер который уже давно такого изобретен))
Может дело в том что все уже изобретено и нашей науке сейчас надо как-то поставить это на рельсы производства? Хотябы китайских аналогов?
На постсоветском пространстве как-то мало у кого это получается,даже у той же России которая все чипы не может сделать чтобы свои ноутбуки изобретать
А говорили в СССР великая наука,и где же она?)) 30 лет прошло а ниче толком никто не изобрел а кто выбился в люди сразу на запад слиняли тот же Дуров и Брин
Цитата:
Только наши придворные ученые-историки смогли «открыть», что Чингисхан и Иисус Христос были казахами. Ну что ж, будем ценить и гордиться.
Люблю такие примеры
Манипулятивные а значит показывающие всю убогость и темность того кто их приводит)
В России историки тоже доказывают что Чингисхан русский и? Это преподают в школах? Нет
Также как у нас небыло на ент вопроса про зубы лошадей но упоротым до сих пор хочется это приводить как пример не разбираясь)
Цитата:
Для современных авторов писать тот же роман стало не искусство, а ремесло
Как и для некоторых "лидеров" мнений писать свое мнение в газетах стало не целью поднять общественную проблему а просто забить колонку брюзжанием обо всем подряд)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 15477
Re: Николай ВОРОНИН: А что ценить-то предлагаете?
Отправлено: 10.07.22 - 14:03
Статья от 23 июня что то запоздала..
Вот почему наши политологи или как их там, отстают во временном промежутке на более чем пол месяца и это во всем?
Ладно там события января, понятно, надо было выждать..
Ну а вот такие мелкие события..
Я даже и не знал что сказал Токаев, узнал, поздно..
О чем тогда говорить..
Вот почему наши политологи или как их там, отстают во временном промежутке на более чем пол месяца и это во всем?
Ладно там события января, понятно, надо было выждать..
Ну а вот такие мелкие события..
Я даже и не знал что сказал Токаев, узнал, поздно..
О чем тогда говорить..
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.12.18
- Сообщений:
- 5
Re: Николай ВОРОНИН: А что ценить-то предлагаете?
Отправлено: 10.07.22 - 16:02
"А мне кажется, в недалеком прошлом мы натворили больше такого, чего надо стесняться, а не ценить."
"Мы" это хто? Не население же? За нас творил единственный гений всех времён. Как и почти на всём постсовтском пространстве. Дорвавшегося первым до власти не так просто сменить. И эти первые не творят, а вытворяют.
"Мы" это хто? Не население же? За нас творил единственный гений всех времён. Как и почти на всём постсовтском пространстве. Дорвавшегося первым до власти не так просто сменить. И эти первые не творят, а вытворяют.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3226
Re: Николай ВОРОНИН: А что ценить-то предлагаете?
Отправлено: 10.07.22 - 16:40
Цитата:
Ну, да это в его стиле: - прождал или выждал ( между этими словами или действиями есть РАЗНИЦА ??), пол.января и выдал сокраментальное: - ".... я не я, и хата не моя, если что я ПЕНСИОНЕР и не при делах...".
abaika95:
Назарбаев как проженный политик выждал
Назарбаев как проженный политик выждал
Ну, да это в его стиле: - прождал или выждал ( между этими словами или действиями есть РАЗНИЦА ??), пол.января и выдал сокраментальное: - ".... я не я, и хата не моя, если что я ПЕНСИОНЕР и не при делах...".
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