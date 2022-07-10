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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 509 из 509«1...507508509
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17326
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 12:32
#7621
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Цитата:
drakon:
По проверке, фирмы..


она же в кафе работала вроде.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25131
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 12:34
#7622
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Цитата:
alex_60:
она же в кафе работала вроде.

Когда, в Универе, училась,
подрабатывала... :lol: :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17326
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 12:41
#7623
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Цитата:
drakon:
подрабатывала


тогда понятно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17326
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 13:29
#7624
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Цитата:
drakon:
По проверке, фирмы...


ну и как, проверила?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25131
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 13:42
#7625
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Цитата:
alex_60:
ну и как, проверила?

Теперь собираются, в
юго-восточную, Азию... :lol: :oops: :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17326
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 14:38
#7626
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Цитата:
drakon:
Теперь собираются, в юго-восточную, Азию...


в Казахстан наверное..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17326
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 14:40
#7627
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Цитата:
drakon:
Теперь собираются,


в Кустанай скорее всего.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25131
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 14:41
#7628
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Цитата:
alex_60:
в Казахстан наверное..

Казахстан, это - Юго-Восточная Азия?... :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25131
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 14:43
#7629
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Цитата:
alex_60:
в Кустанай скорее всего.

В их фирме, нет филиалов
в Кустанае... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17326
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 15:02
#7630
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Цитата:
drakon:
Казахстан, это - Юго-Восточная Азия?...


это неважно.
это как казахстанка Рыбакина
выиграла Уимблдон.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17326
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 15:03
#7631
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Цитата:
drakon:
их фирме, нет филиалов в Кустанае...


серьезное упущение.
надо открыть.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25131
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 15:05
#7632
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Цитата:
alex_60:
надо открыть.

Подскажу, им... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17326
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 15:14
#7633
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читаю вот
////Власти ряда городов Германии намерены подготовить к зиме отапливаемые общественные пространства, чтобы их могли посещать граждане, испытывающие проблемы////

у вас в деревне тоже наверное будет такое помещение, где можно
погреться.
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