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Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44639
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Отправлено: 10.07.22 - 12:09
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала волевую победу в финале "Уимблдона", обыграв второго номера мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса. Первый сет остался за Жабер. Во втором сете уже Рыбакина забрала две подачи конкурентки и победила.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12771
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 12:09
В росиии Возбуждённая истерика вперемешку С недоумением
Одна часть поцриотов орет что победа за Россией так как именно Россия выростила спортсменку вторая часть орет почему ее вообще отпустили в Казахстан? Что денег не нашли чтобы ее проспонсировать?))
Ответы просты
Играя за Россию она заняла 191 место
От нее отказался тренер сказав что она бездарность
Лена бросив все уезжает в Казахстан в 2018 где в нее вкладываются и вуаля она чемпион
Чья победа? Рыбакиной и того казахстанского миллионера кто разглядел в ней победительницу
А России как всегда позор)
Одна часть поцриотов орет что победа за Россией так как именно Россия выростила спортсменку вторая часть орет почему ее вообще отпустили в Казахстан? Что денег не нашли чтобы ее проспонсировать?))
Ответы просты
Играя за Россию она заняла 191 место
От нее отказался тренер сказав что она бездарность
Лена бросив все уезжает в Казахстан в 2018 где в нее вкладываются и вуаля она чемпион
Чья победа? Рыбакиной и того казахстанского миллионера кто разглядел в ней победительницу
А России как всегда позор)
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Отправлено: 10.07.22 - 12:19
А ты просто порадоваться за спортсменку и ,так сложилось, соотечественницу не можешь? Обязательно начать нести околесицу "а вот у них ...тогда когда ..." Ты реально становишься похожим на персонажа Вадика Галыгина. Суслик- агроном.
Она гражданка Казахстана, тренируется на лучших площадках мира, живёт в Москве. Сложилось так как сложилось И теперь она - чемпион. Это хорошо, отлично, я бы сказал. Без оговорок.
[Исправлено: Горожанин_kst, 10.07.2022 - 12:20]
Она гражданка Казахстана, тренируется на лучших площадках мира, живёт в Москве. Сложилось так как сложилось И теперь она - чемпион. Это хорошо, отлично, я бы сказал. Без оговорок.
[Исправлено: Горожанин_kst, 10.07.2022 - 12:20]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12771
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Отправлено: 10.07.22 - 12:27
Первый смотрю обиделся уже))
Зайди на российские паблики почитай их истерику вот тогда тебе станееет так смешно от их реакции что захочется о ней тут всем рассказать)
Зайди на российские паблики почитай их истерику вот тогда тебе станееет так смешно от их реакции что захочется о ней тут всем рассказать)
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 12:46
Выразил неудовольствие, не путай.
Мне не надо вникать в то как смотрят на её победу озабоченки "там", чтоб составить свое мнение. И да, мне неприятно, что приходится сталкиваться с оценками озабоченок здесь.
Ведь здесь условно одни интеллектуалы и воспитанные люди, с аргументированной точкой зрения.
Да, Acros?)
Мне не надо вникать в то как смотрят на её победу озабоченки "там", чтоб составить свое мнение. И да, мне неприятно, что приходится сталкиваться с оценками озабоченок здесь.
Ведь здесь условно одни интеллектуалы и воспитанные люди, с аргументированной точкой зрения.
Да, Acros?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 854
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 13:27
Цитата:
Ну никогда такого не было и вот опять....
abaika95:
Играя за Россию она заняла 191 место От нее отказался тренер сказав что она бездарность
Играя за Россию она заняла 191 место От нее отказался тренер сказав что она бездарность
Ну никогда такого не было и вот опять....
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1398
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Отправлено: 10.07.22 - 13:41
Цитата:
Там такие же боты на зарплате истерики устраивают, как и в наших СМИ.
Многие успевают и там и тут гадить под разными никами.
Нормальным людям в любой стране мира радостно за Рыбакину.
А боты и в сучае её победы, и в случае поражения всегда напишут какую-нибудь гадость, чтобы отработать свои 30 сребреников.
[Исправлено: serg kost, 10.07.2022 - 13:42]
abaika95: Зайди на российские паблики почитай их истерику
Там такие же боты на зарплате истерики устраивают, как и в наших СМИ.
Многие успевают и там и тут гадить под разными никами.
Нормальным людям в любой стране мира радостно за Рыбакину.
А боты и в сучае её победы, и в случае поражения всегда напишут какую-нибудь гадость, чтобы отработать свои 30 сребреников.
[Исправлено: serg kost, 10.07.2022 - 13:42]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 15474
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 14:11
Ну теннис и Казахстан, это две разные вещи..
Как и хоккей, футбол..
Нам не взрастить своих звезд, и вот тут можно было бы по тихому давать гражданство Казахстана россиянам у которых мощная конкуренция или кто то там наложил санкции и выдавать их за наших..
Как и хоккей, футбол..
Нам не взрастить своих звезд, и вот тут можно было бы по тихому давать гражданство Казахстана россиянам у которых мощная конкуренция или кто то там наложил санкции и выдавать их за наших..
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 14:15
Цитата:
Ну вот, можешь же здраво рассуждать, по фактам. Все именно так и произошло по ситуации.
Но это нисколько не умаляет значение победы Елены, и отношения Казахстана к этой победе самое непосредственное.
111:
Ну вот, можешь же здраво рассуждать, по фактам. Все именно так и произошло по ситуации.
Но это нисколько не умаляет значение победы Елены, и отношения Казахстана к этой победе самое непосредственное.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 15474
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Отправлено: 10.07.22 - 14:16
Цитата:
Не понял.
Что но?
Горожанин_kst:
Но это
Но это
Не понял.
Что но?
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 14:36
Перечитай свое сообщение выше. Про то что воспитана она теннисной школой РФ, про конкуренцию, про переход под другой флаг, возможно чтоб конкуренцию обойти. Хотя наверняка этого утверждать не может никто) Ты ведь все озвучил, и снова наивнячка врубаешь) типа, под хитрого косишь. А выглядит глупо.
Как бы там ни было, Казахстан спортсменку поддержал, дал ей шанс, она его достойно реализовала. Получила признание, и себе и флагу страны, которую представляет с гордостью. Молодец девочка.
Как бы там ни было, Казахстан спортсменку поддержал, дал ей шанс, она его достойно реализовала. Получила признание, и себе и флагу страны, которую представляет с гордостью. Молодец девочка.
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 14:38
Кстати, теперь у Лены в хозяйстве есть достойная тарелка для беша).
Надеюсь будут ещё, и не одна.
Надеюсь будут ещё, и не одна.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5746
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 14:46
Цитата:
---Общие слова . Во всем спорте ?? Или в каких отдельных видах ??
111:
Нам не взрастить своих звезд,
Нам не взрастить своих звезд,
---Общие слова . Во всем спорте ?? Или в каких отдельных видах ??
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