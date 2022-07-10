Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 15:14

читаю вот

////Власти ряда городов Германии намерены подготовить к зиме отапливаемые общественные пространства, чтобы их могли посещать граждане, испытывающие проблемы////



у вас в деревне тоже наверное будет такое помещение, где можно

погреться.