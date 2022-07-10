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≡ Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44637
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Отправлено: 10.07.22 - 12:09
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала волевую победу в финале "Уимблдона", обыграв второго номера мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса. Первый сет остался за Жабер. Во втором сете уже Рыбакина забрала две подачи конкурентки и победила.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12771
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 12:09
#1
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В росиии Возбуждённая истерика вперемешку С недоумением
Одна часть поцриотов орет что победа за Россией так как именно Россия выростила спортсменку вторая часть орет почему ее вообще отпустили в Казахстан? Что денег не нашли чтобы ее проспонсировать?))
Ответы просты
Играя за Россию она заняла 191 место
От нее отказался тренер сказав что она бездарность
Лена бросив все уезжает в Казахстан в 2018 где в нее вкладываются и вуаля она чемпион
Чья победа? Рыбакиной и того казахстанского миллионера кто разглядел в ней победительницу
А России как всегда позор)
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1958
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Отправлено: 10.07.22 - 12:19
#2
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А ты просто порадоваться за спортсменку и ,так сложилось, соотечественницу не можешь? Обязательно начать нести околесицу "а вот у них ...тогда когда ..." Ты реально становишься похожим на персонажа Вадика Галыгина. Суслик- агроном.
Она гражданка Казахстана, тренируется на лучших площадках мира, живёт в Москве. Сложилось так как сложилось И теперь она - чемпион. Это хорошо, отлично, я бы сказал. Без оговорок.

[Исправлено: Горожанин_kst, 10.07.2022 - 12:20]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12771
Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Отправлено: 10.07.22 - 12:27
#3
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Первый смотрю обиделся уже))
Зайди на российские паблики почитай их истерику вот тогда тебе станееет так смешно от их реакции что захочется о ней тут всем рассказать)
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1958
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 12:46
#4
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Выразил неудовольствие, не путай.
Мне не надо вникать в то как смотрят на её победу озабоченки "там", чтоб составить свое мнение. И да, мне неприятно, что приходится сталкиваться с оценками озабоченок здесь.
Ведь здесь условно одни интеллектуалы и воспитанные люди, с аргументированной точкой зрения.
Да, Acros?)
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
854
Re: Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла...
Отправлено: 10.07.22 - 13:27
#5
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Цитата:
abaika95:
Играя за Россию она заняла 191 место От нее отказался тренер сказав что она бездарность


Ну никогда такого не было и вот опять....
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