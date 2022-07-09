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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 508 из 509«1...506507508509»
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Куратор темы: drakon
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5743
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.07.22 - 22:13
#7606
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Цитата:
alex_60:
не надо про баранов.

----лучше про оцифрованных...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17320
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.07.22 - 22:25
#7607
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да, бараны тема.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25127
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.07.22 - 23:18
#7608
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Цитата:
alex_60:
да, бараны тема.

Кушать, хотел. Пришлось - свинину... ;-) :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25127
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.07.22 - 23:21
#7609
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Цитата:
alex_60:
не научила фото птичек выставлять,?

Некогда, ей было. В следующий раз... :lol: :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17320
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 11:45
#7610
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Цитата:
drakon:
Пришлось - свинину...


кто то подарил?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17320
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 11:47
#7611
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Цитата:
drakon:
Некогда, ей было. В следующий раз...


сам забыл наверное ей сказать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17320
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 11:47
#7612
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теперь в следующем июне приедет?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25127
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 11:51
#7613
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Цитата:
alex_60:
теперь в следующем июне приедет?

Когда, время - будет... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17320
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 11:53
#7614
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Цитата:
drakon:
Когда, время - будет


так она же в Турции где то вроде
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17320
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 11:54
#7615
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что то про баранов в вацапе
про баранов пересылок куча.
смешные в основном.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25127
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 11:55
#7616
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Цитата:
alex_60:
так она же в Турции где то вроде

В командировке, там была... :lol: ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25127
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 11:59
#7617
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Цитата:
alex_60:
кто то подарил?

Да, дождёшся, тут... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17320
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 12:08
#7618
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Цитата:
drakon:
дождёшся, тут..


тут тоже все на словах
насколько вижу.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17320
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 12:09
#7619
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Цитата:
drakon:
В командировке, там была..



по обмену опытом наверное.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25127
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.07.22 - 12:28
#7620
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Цитата:
alex_60:
по обмену опытом наверное.

По проверке, фирмы... :lol: ;-)
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Страница 508 из 509«1...506507508509»
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