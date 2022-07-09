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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44636
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 13:47
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Вопрос, почему дорожает рубль, цепляет многих. И, думаю, статья под таким названием, опубликованная в прошлом номере «Нашей Газеты», не останется без читателя. Хотя я сам, не будучи экономистом, не собираюсь нырять в эту проблему. Что логично в статье, а что спорно, с точки зрения специалиста в области товаров, валют и банков, пусть рассуждают сами специалисты. Меня же задело иное.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3215
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 10.07.22 - 07:44
#30
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.Цитата:
гражданин СССР:
себя всего лишь наполеонами, но ты их переплюнул)


"......Мы, император Всея Руси Николай Второй, и далее по тексту......"

Если серьезно: КАЖДЫЙ имеет своё личное МНЕНИЕ и надо АРГУМЕНТИРОВАНО его или опровергать или соглашаться с ним, но не обзываться и оскорблять: всё таки мы взрослые люди и не быдловатые Милохины и Моргенштерны.

Моё личное мнение; - народ квази Луганска и Донецка имеет право жить так как они этого хотят и где хотят, если в их областных конституциях было заложено право на САМООПРЕДЕЛЕНИЕ или право на ОТДЕЛЕНИЕ.
Думаю, что такого положения у них НЕ БЫЛО отродясь.
И отделение от Украины - это антиконституционный акт. Сначала надо ввести такое положение, потом отделятся.
Но, случилось то, что и случилось.
Пусть ВХОДЯТ в состав РФ не как САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ автономии, а как АНЕКСИРОВАННЫЕ территории и никаких проблем, тем более Запад ГОТОВ к этому повороту событии, в обмен на российские энергоносители и Токаев обозначил в Ленинграде пути выхода из этого территориального тупика.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1955
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 10.07.22 - 08:11
#31
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Цитата:
ACROS:

Вы это, уважаемый, соединённым КВАЗИ штатам американским расскажите, которые в свое время объявили свою Независимость от Британской короны, а затем в ходе войны ее отстояли. И живут, и весь мир считается, и типа гегемона. Были.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2974
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 10.07.22 - 08:58
#32
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Цитата:
Мишаня:
Братская Украина тырила газ, получала кредиты, которые заховала в итоге. А потом решила кинуть кормящую сиську, с подачи Европы. Теперь зато не молчат, а европейскую сиську отгрызают, с кровью и требованием - отдай!


Мишаня, значит вот где собака зарыта, чёта про американцев не упомянул. Если бы братья украинцы не тырили газ и.т.д. тогда всё по другому было бы, средние зарплаты у вас по 2700 долларов, хоромы не менее 100 кв. метров на семью из трёх человек. В 2019 году с Виталием беседовал, цитирую отрывок:

Кайрат стайер: В 2008 году отмечали, что к 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года.

Ладно у нас семья получает якобы 500 000 тенге, ну 2700 долларов это-же больше миллиона тенге, даже по курсу 386 тенге за доллар получается 1 042 200 тенге. Ну и 100 квадратных метров жилплощади на троих тоже-же неплохо-же.

Подробнее здесь:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2974
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 10.07.22 - 09:34
#33
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Цитата:
Vit:
Союза с РФ уже давно нет. Мы в карантин муку запрещали в РФ продавать. Щас Россия запрещает к нам сахар завозить. Вот такие мы дружбаны. Осталось только визу ввести.


Виталий, я понимаю союзники и партнёры, вместе с тем, в части касающейся трудовых мигрантов нужно принимать меры, количество обязательно необходимо контролировать, рынок труда у нас не особо большой. В 2019 году тебе отмечал, что нужно в первую очередь своих трудоустроить, по ссылке выше постом отмечено. Цитирую отрывок:

Кайрат стайер: Среди стран СНГ, по словам Егоровой, наибольший удельный вес мигрантов у нас в Казахстане 20 процентов, при этом как указано выше она основывается на официальные сведения ООН и Всемирного банка. Если удельный вес в России от общего числа граждан 8%, у нас 20%, тогда не хорошая тенденция, как я понимаю - это трудоспособные граждане приезжают, в перспективе будут проблемы. Обычно мигрантам платят меньше и они согласны практически на любые условия, зарплаты местных в отдельных регионах и так небольшие, наплыв граждан из других стран обваливает уровень зарплат ещё больше. При этом мигранты в большинстве своём не особо образованные люди. Если ещё учитывать, то-что Виталий указал в своём посте за №1: местные безработные и нищие.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3215
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 10.07.22 - 10:15
#34
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Цитата:
Горожанин_kst:
уважаемый, соединённым КВАЗИ штатам американским расскажите


Цитата:
ACROS: надо АРГУМЕНТИРОВАНО его или опровергать или соглашаться с ним


Ещё раз , повторяю: ".....рация, на бронепоезде...!
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1955
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 10.07.22 - 10:21
#35
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Цитата:
Kairat stayer:

:lol: :lol: :lol:
Больше местных счетоводов-статистов слушайте)
Поют о "небывалом притоке" мигрантов из России. Вы и надулись от гордости. Те, кто заезжает с российскими паспортами, процентов на 90 бывшие граждане сменившие гражданство, приезжающие закруглить свои дела в стране, которая становится им мачехой.
Вот, почитай свежак:

Как Таг?!
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1955
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 10.07.22 - 10:24
#36
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Цитата:
ACROS:
ACROS: надо АРГУМЕНТИРОВАНО его или опровергать или соглашаться с ним

Сказал он с аргументом про бронепоезд :-)
который лично я понял как "Сам дурак!"
Ну, логично, логично
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3215
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 10.07.22 - 10:40
#37
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Цитата:
Горожанин_kst:
Ну, логично,


Радуюсь, вашей эволюции: -всё таки, дедушка Дарвин был прав.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1955
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 10.07.22 - 10:50
#38
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Цитата:
ACROS:

:-) написал и ,поди, перед зеркалом побравировал, "Ай какой я молодец, интеллектуал!"
А аргумент по прежнему "Сам дурак!" получился) Ну это такое, скажу я вам.
Ваши конфеты в любой обёртке одинаково воняют. Не задумывались почему?
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2974
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 10.07.22 - 10:54
#39
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Цитата:
Горожанин_kst:
Поют о "небывалом притоке" мигрантов из России. Вы и надулись от гордости. Те, кто заезжает с российскими паспортами, процентов на 90 бывшие граждане сменившие гражданство, приезжающие закруглить свои дела в стране, которая становится им мачехой.


Внимательно читайте, в 2019 году речь шла, что доля трудовых мигрантов в РК высокая 20%. Посмотрим по итогам года официальную статистику, какая картина будет.
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1955
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 10.07.22 - 10:59
#40
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Цитата:
Kairat stayer:

Такая и будет. Очереди в миграционках в Челябинске, по записи. Даже в тех районах, где этого отродясь не было. Говорю, что вижу. А не читаю) в "авторитетных" источниках
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3215
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 10.07.22 - 11:15
#41
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Цитата:
Горожанин_kst:
"Сам дурак!


Самооценка- вещь конечно, хорошая, но не до такой же степени.
Если, что: - я вам этого не говорил; вы, оказывается, сами любитель этих пахучих конфет.
А, теперь как мичман: "...огородами, задами..."
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