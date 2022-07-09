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≡ Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал экономист
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44636
Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал экономист
Отправлено: 09.07.22 - 11:14
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В настоящий момент реальный курс тенге к доллару - тысяча к одному. Такое мнение высказал казахстанский экономист Айдархан Кусаинов. По его словам, тенге еще два года назад необходимо было отпустить.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3215
Re: Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал...
Отправлено: 10.07.22 - 10:47
#15
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Цитата:
abaika95:
рубль по гамбургскому счету стоит 3,7 тенге


Тогда по индексу "Биг Мака", курс тенге/доллар, будет в районе: - 200-240 т/$
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