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≡ Николай ВОРОНИН: А что ценить-то предлагаете?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44636
Николай ВОРОНИН: А что ценить-то предлагаете?
Отправлено: 10.07.22 - 08:55
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Мне кажется, в недалеком прошлом мы натворили больше такого, чего надо стесняться, а не ценить. Во-первых, может, хватит говорить столь часто о славе, величии, мудрости и благочестии Назарбаева?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5392
Re: Николай ВОРОНИН: А что ценить-то предлагаете?
Отправлено: 10.07.22 - 08:55
#1
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В начало вроде было нормально, планы и намерения оптимистичны, однако переломным стал разгон парламента и усиление власти в одних руках под предлогом - в начале экономика, политика потом. Перенос столицы не оправдано, за эти деньги следовало бы укрепить производства, логистику и на случай подъёма экономики и благоденствия страны, сами граждане изъявят желание поставить памятники и переименовать в города и улицы в честь своего кормчего, будут защищать и лелеять свою страну
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3215
Re: Николай ВОРОНИН: А что ценить-то предлагаете?
Отправлено: 10.07.22 - 10:33
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
планы и намерения оптимистичны


Вот именно: - только ПЛАНЫ.
Чем отличается Казахстан от Киргизии: - ничем, только масштабом КОРРУПЦИИ. Если бы все наши соседи имели бы такие НЕСМЕТНЫЕ подземные богатства, то наверное: - не они к нам приезжали бы гастарбайтить, а наши к ним. Вот и вся разница.
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