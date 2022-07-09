Вопрос, почему дорожает рубль, цепляет многих. И, думаю, статья под таким названием, опубликованная в прошлом номере «Нашей Газеты», не останется без читателя. Хотя я сам, не будучи экономистом, не собираюсь нырять в эту проблему. Что логично в статье, а что спорно, с точки зрения специалиста в области товаров, валют и банков, пусть рассуждают сами специалисты. Меня же задело иное. Читать новость
гражданин СССР: себя всего лишь наполеонами, но ты их переплюнул)
"......Мы, император Всея Руси Николай Второй, и далее по тексту......"
Если серьезно: КАЖДЫЙ имеет своё личное МНЕНИЕ и надо АРГУМЕНТИРОВАНО его или опровергать или соглашаться с ним, но не обзываться и оскорблять: всё таки мы взрослые люди и не быдловатые Милохины и Моргенштерны.
Моё личное мнение; - народ квази Луганска и Донецка имеет право жить так как они этого хотят и где хотят, если в их областных конституциях было заложено право на САМООПРЕДЕЛЕНИЕ или право на ОТДЕЛЕНИЕ. Думаю, что такого положения у них НЕ БЫЛО отродясь. И отделение от Украины - это антиконституционный акт. Сначала надо ввести такое положение, потом отделятся. Но, случилось то, что и случилось. Пусть ВХОДЯТ в состав РФ не как САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ автономии, а как АНЕКСИРОВАННЫЕ территории и никаких проблем, тем более Запад ГОТОВ к этому повороту событии, в обмен на российские энергоносители и Токаев обозначил в Ленинграде пути выхода из этого территориального тупика.
Вы это, уважаемый, соединённым КВАЗИ штатам американским расскажите, которые в свое время объявили свою Независимость от Британской короны, а затем в ходе войны ее отстояли. И живут, и весь мир считается, и типа гегемона. Были.
Мишаня: Братская Украина тырила газ, получала кредиты, которые заховала в итоге. А потом решила кинуть кормящую сиську, с подачи Европы. Теперь зато не молчат, а европейскую сиську отгрызают, с кровью и требованием - отдай!
Мишаня, значит вот где собака зарыта, чёта про американцев не упомянул. Если бы братья украинцы не тырили газ и.т.д. тогда всё по другому было бы, средние зарплаты у вас по 2700 долларов, хоромы не менее 100 кв. метров на семью из трёх человек. В 2019 году с Виталием беседовал, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: В 2008 году отмечали, что к 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года.
Ладно у нас семья получает якобы 500 000 тенге, ну 2700 долларов это-же больше миллиона тенге, даже по курсу 386 тенге за доллар получается 1 042 200 тенге. Ну и 100 квадратных метров жилплощади на троих тоже-же неплохо-же.
Vit: Союза с РФ уже давно нет. Мы в карантин муку запрещали в РФ продавать. Щас Россия запрещает к нам сахар завозить. Вот такие мы дружбаны. Осталось только визу ввести.
Виталий, я понимаю союзники и партнёры, вместе с тем, в части касающейся трудовых мигрантов нужно принимать меры, количество обязательно необходимо контролировать, рынок труда у нас не особо большой. В 2019 году тебе отмечал, что нужно в первую очередь своих трудоустроить, по ссылке выше постом отмечено. Цитирую отрывок:
Кайрат стайер: Среди стран СНГ, по словам Егоровой, наибольший удельный вес мигрантов у нас в Казахстане 20 процентов, при этом как указано выше она основывается на официальные сведения ООН и Всемирного банка. Если удельный вес в России от общего числа граждан 8%, у нас 20%, тогда не хорошая тенденция, как я понимаю - это трудоспособные граждане приезжают, в перспективе будут проблемы. Обычно мигрантам платят меньше и они согласны практически на любые условия, зарплаты местных в отдельных регионах и так небольшие, наплыв граждан из других стран обваливает уровень зарплат ещё больше. При этом мигранты в большинстве своём не особо образованные люди. Если ещё учитывать, то-что Виталий указал в своём посте за №1: местные безработные и нищие.
Больше местных счетоводов-статистов слушайте) Поют о "небывалом притоке" мигрантов из России. Вы и надулись от гордости. Те, кто заезжает с российскими паспортами, процентов на 90 бывшие граждане сменившие гражданство, приезжающие закруглить свои дела в стране, которая становится им мачехой. Вот, почитай свежак:
написал и ,поди, перед зеркалом побравировал, "Ай какой я молодец, интеллектуал!" А аргумент по прежнему "Сам дурак!" получился) Ну это такое, скажу я вам. Ваши конфеты в любой обёртке одинаково воняют. Не задумывались почему?
Горожанин_kst: Поют о "небывалом притоке" мигрантов из России. Вы и надулись от гордости. Те, кто заезжает с российскими паспортами, процентов на 90 бывшие граждане сменившие гражданство, приезжающие закруглить свои дела в стране, которая становится им мачехой.
Внимательно читайте, в 2019 году речь шла, что доля трудовых мигрантов в РК высокая 20%. Посмотрим по итогам года официальную статистику, какая картина будет.
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