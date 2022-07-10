Re: Николай ВОРОНИН: А что ценить-то предлагаете?

Отправлено: - 08:55

В начало вроде было нормально, планы и намерения оптимистичны, однако переломным стал разгон парламента и усиление власти в одних руках под предлогом - в начале экономика, политика потом. Перенос столицы не оправдано, за эти деньги следовало бы укрепить производства, логистику и на случай подъёма экономики и благоденствия страны, сами граждане изъявят желание поставить памятники и переименовать в города и улицы в честь своего кормчего, будут защищать и лелеять свою страну