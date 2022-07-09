Отправлено: - 07:44

гражданин СССР:

себя всего лишь наполеонами, но ты их переплюнул)

.Цитата:"......Мы, император Всея Руси Николай Второй, и далее по тексту......"Если серьезно: КАЖДЫЙ имеет своё личное МНЕНИЕ и надо АРГУМЕНТИРОВАНО его или опровергать или соглашаться с ним, но не обзываться и оскорблять: всё таки мы взрослые люди и не быдловатые Милохины и Моргенштерны.Моё личное мнение; - народ квази Луганска и Донецка имеет право жить так как они этого хотят и где хотят, если в их областных конституциях было заложено право на САМООПРЕДЕЛЕНИЕ или право на ОТДЕЛЕНИЕ.Думаю, что такого положения у них НЕ БЫЛО отродясь.И отделение от Украины - это антиконституционный акт. Сначала надо ввести такое положение, потом отделятся.Но, случилось то, что и случилось.Пусть ВХОДЯТ в состав РФ не как САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ автономии, а как АНЕКСИРОВАННЫЕ территории и никаких проблем, тем более Запад ГОТОВ к этому повороту событии, в обмен на российские энергоносители и Токаев обозначил в Ленинграде пути выхода из этого территориального тупика.