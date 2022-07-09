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Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44635
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 13:47
Вопрос, почему дорожает рубль, цепляет многих. И, думаю, статья под таким названием, опубликованная в прошлом номере «Нашей Газеты», не останется без читателя. Хотя я сам, не будучи экономистом, не собираюсь нырять в эту проблему. Что логично в статье, а что спорно, с точки зрения специалиста в области товаров, валют и банков, пусть рассуждают сами специалисты. Меня же задело иное.
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 20:46
Цитата:
А кто МЫ? И кто такие ВЫ?
ТЫ кем себя, чёрт возьми, возомнил?!
111:
Мы вам не Украина, которая долго молчала, потому что вы были якобы братскими народами..
Мы вам не Украина, которая долго молчала, потому что вы были якобы братскими народами..
А кто МЫ? И кто такие ВЫ?
ТЫ кем себя, чёрт возьми, возомнил?!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5391
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 21:28
Некоторые комментарии настолько бредовы, я просто в ahue, вы все недавно были граждане одной страны, что с вами случилось? Нам надо объединяться, стремиться быть единым и целым под сильным покровительством, зачем нам турки, амеры, другие. Разве вам плохо жилось при союзе, кто будет переписывать историю и искать виноватых, надо уголовно наказывать
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 22:09
Цитата:
Мы это народ Казахстана, наш президент, правительство.
И на шантаж о признании ДНР и ЛНР будем отвечать соответственно..
Горожанин_kst:
А кто МЫ? И кто такие ВЫ?
А кто МЫ? И кто такие ВЫ?
Мы это народ Казахстана, наш президент, правительство.
И на шантаж о признании ДНР и ЛНР будем отвечать соответственно..
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 22:12
Цитата:
Что то вот случилось..
Раз одни граждане начали войну против других..
Но перед этим был экономический шантаж, как и с нами, потом нападение..
Это можно охарактеризовать так, и задать вопрос, что с этой страной, которая начала шантаж, случилось?
сайлау курманов:
вы все недавно были граждане одной страны, что с вами случилось
вы все недавно были граждане одной страны, что с вами случилось
Что то вот случилось..
Раз одни граждане начали войну против других..
Но перед этим был экономический шантаж, как и с нами, потом нападение..
Это можно охарактеризовать так, и задать вопрос, что с этой страной, которая начала шантаж, случилось?
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 22:17
Цитата:
---Вот не надо высокопарных слов . Да и ещё от имени всех . Отвечай только за себя .
111:
Мы это народ Казахстана, наш президент, правительство.
Мы это народ Казахстана, наш президент, правительство.
---Вот не надо высокопарных слов . Да и ещё от имени всех . Отвечай только за себя .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1397
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 22:18
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 22:20
Цитата:
Весь Казахстан не признал шантаж, прям весь..
Так что не могу сказать что я один..
Нас вся страна..
Гога:
Отвечай только за себя .
Отвечай только за себя .
Весь Казахстан не признал шантаж, прям весь..
Так что не могу сказать что я один..
Нас вся страна..
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 22:27
Цитата:
---Да ради бога - иди куда хочешь !! Но все ж маршрут лучше прокладывать заранее , чтобы потом не заблудиться .
111:
наше исключительно внутреннее казахстанское дело!
наше исключительно внутреннее казахстанское дело!
---Да ради бога - иди куда хочешь !! Но все ж маршрут лучше прокладывать заранее , чтобы потом не заблудиться .
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 22:29
Цитата:
----Кого - вас ?? Не прячься за чужие спины .
111:
Нас вся страна..
Нас вся страна..
----Кого - вас ?? Не прячься за чужие спины .
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 22:36
Цитата:
----serg kost , к сожалению тот , кому вы адресуете свой коммент - не откроет его , это выше его понятий . Таким уже потихоньку и незаметно промыли мозги пивом .
serg kost:
----serg kost , к сожалению тот , кому вы адресуете свой коммент - не откроет его , это выше его понятий . Таким уже потихоньку и незаметно промыли мозги пивом .
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 10.07.22 - 01:21
Цитата:
ТЫ - никто, и звать ТЕБЯ - никак.Думай, если на это способен, прежде чем делать громогласные заявления от имени Народа целой страны. КТО давал тебе на то право?!
Ты выражаешь свою субъективную оценку, говори за себя. Пока не огрёб по статье.
111:
ТЫ - никто, и звать ТЕБЯ - никак.Думай, если на это способен, прежде чем делать громогласные заявления от имени Народа целой страны. КТО давал тебе на то право?!
Ты выражаешь свою субъективную оценку, говори за себя. Пока не огрёб по статье.
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 10.07.22 - 02:11
Цитата:
Народ Казахстана..
Который не признал сепарастисткие республики..
Что не так?
Горожанин_kst:
КТО давал тебе на то право?!
КТО давал тебе на то право?!
Народ Казахстана..
Который не признал сепарастисткие республики..
Что не так?
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 10.07.22 - 05:56
Цитата:
У тебя какое-то размножение личности))) Некоторые считают себя всего лишь наполеонами, но ты их переплюнул)))))
111:
Мы это народ Казахстана, наш президент, правительство.
Мы это народ Казахстана, наш президент, правительство.
У тебя какое-то размножение личности))) Некоторые считают себя всего лишь наполеонами, но ты их переплюнул)))))
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 10.07.22 - 05:58
Цитата:
Соросятники все извратили, всю историю переврали
сайлау курманов:
Нам надо объединяться, стремиться быть единым и целым под сильным покровительством, зачем нам турки, амеры, другие. Разве вам плохо жилось при союзе
Нам надо объединяться, стремиться быть единым и целым под сильным покровительством, зачем нам турки, амеры, другие. Разве вам плохо жилось при союзе
Соросятники все извратили, всю историю переврали
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1397
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 10.07.22 - 07:15
Цитата:
Я знаю, что тут есть боты на зарплате.
Ссылка не для них, а для нормальных людей.
[Исправлено: serg kost, 10.07.2022 - 07:15]
Гога:
Я знаю, что тут есть боты на зарплате.
Ссылка не для них, а для нормальных людей.
[Исправлено: serg kost, 10.07.2022 - 07:15]
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