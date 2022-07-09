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Нужно отпустить курс - 600, 700, 800 тенге за доллар. В идеале - тысячу тенге за доллар. Тогда российская продукция станет очень дорогой. Тогда миллионы казахстанцев начнут работать - собирать столы, шить вещи, откроются швейные мастерские. То есть когда мы реально отпустим курс и станет дорогим импорт, тогда люди начнут работать, тогда это станет прибыльным", - заявил экономист.

Vit:

Соответственно и рубль в отрыв уйдёт. По 20 тенге будет.

Цитата:В странах с диким капитализмом это не работаетБыстрее народ снесет правительство чем начнет столы мастеритьПоставит нового президента и начнет требовать чтобы жизнь наладилась а новому чтобы не стать жертвой народа опять придется выдумывать экономические экивоки чтобы не быть свергнутымТочно также сейчас делает Путин в России исскуственно укрепив рубль по отношению к доллару хотя реальная стоимость рубля намного ниже Цитата:Нет рубль такой же как тенге подкреплён ценой бензинаУже начал падать до 6,7Когда как реальная стоимость рубля к тенге растягивается по стоимости бензинаУ нас 211 у них 57 рубТоесть рубль по гамбургскому счету стоит 3,7 тенге