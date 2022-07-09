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Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал экономист
Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал экономист
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44635
Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал экономист
Отправлено: 09.07.22 - 11:14
В настоящий момент реальный курс тенге к доллару - тысяча к одному. Такое мнение высказал казахстанский экономист Айдархан Кусаинов. По его словам, тенге еще два года назад необходимо было отпустить.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 983
Re: Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал...
Отправлено: 09.07.22 - 11:14
тогда миллионы казахстанцев начнут собирать столы в чужих квартирах без спроса, шить себе сроки, откроется больше тюрьм
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 419
Re: Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал...
Отправлено: 09.07.22 - 11:45
Цитата:
А что, если рядом с Казахстаном, окажется еще одна страна, которая обладает технологиями и может "шить вещи" качественнее, быстрее и дешевле (в долларовом эквиваленте)?
"Нужно отпустить курс - 600, 700, 800 тенге за доллар. В идеале - тысячу тенге за доллар. Тогда российская продукция станет очень дорогой. Тогда миллионы казахстанцев начнут работать - собирать столы, шить вещи, откроются швейные мастерские. То есть когда мы реально отпустим курс и станет дорогим импорт, тогда люди начнут работать, тогда это станет прибыльным
А что, если рядом с Казахстаном, окажется еще одна страна, которая обладает технологиями и может "шить вещи" качественнее, быстрее и дешевле (в долларовом эквиваленте)?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11315
Re: Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал...
Отправлено: 09.07.22 - 12:49
Соответственно и рубль в отрыв уйдёт. По 20 тенге будет. И тогда уже через неделю из страны уедут последние трудовые руки на заработки в РФ как таджики. Так что не кому тут будет заводы параходы строить. )
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12768
Re: Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал...
Отправлено: 09.07.22 - 13:42
Цитата:
В странах с диким капитализмом это не работает
Быстрее народ снесет правительство чем начнет столы мастерить
Поставит нового президента и начнет требовать чтобы жизнь наладилась а новому чтобы не стать жертвой народа опять придется выдумывать экономические экивоки чтобы не быть свергнутым
Точно также сейчас делает Путин в России исскуственно укрепив рубль по отношению к доллару хотя реальная стоимость рубля намного ниже Цитата:
Нет рубль такой же как тенге подкреплён ценой бензина
Уже начал падать до 6,7
Когда как реальная стоимость рубля к тенге растягивается по стоимости бензина
У нас 211 у них 57 руб
Тоесть рубль по гамбургскому счету стоит 3,7 тенге
Нужно отпустить курс - 600, 700, 800 тенге за доллар. В идеале - тысячу тенге за доллар. Тогда российская продукция станет очень дорогой. Тогда миллионы казахстанцев начнут работать - собирать столы, шить вещи, откроются швейные мастерские. То есть когда мы реально отпустим курс и станет дорогим импорт, тогда люди начнут работать, тогда это станет прибыльным", - заявил экономист.
В странах с диким капитализмом это не работает
Быстрее народ снесет правительство чем начнет столы мастерить
Поставит нового президента и начнет требовать чтобы жизнь наладилась а новому чтобы не стать жертвой народа опять придется выдумывать экономические экивоки чтобы не быть свергнутым
Точно также сейчас делает Путин в России исскуственно укрепив рубль по отношению к доллару хотя реальная стоимость рубля намного ниже Цитата:
Vit:
Соответственно и рубль в отрыв уйдёт. По 20 тенге будет.
Соответственно и рубль в отрыв уйдёт. По 20 тенге будет.
Нет рубль такой же как тенге подкреплён ценой бензина
Уже начал падать до 6,7
Когда как реальная стоимость рубля к тенге растягивается по стоимости бензина
У нас 211 у них 57 руб
Тоесть рубль по гамбургскому счету стоит 3,7 тенге
Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал экономист
Отправлено: 09.07.22 - 14:09
Цитата:
Так столы мастерить не сложнее чем вилку вентилятора отремонтировать. Или с этим у вас какие-то сложности?
abaika95:
Быстрее народ снесет правительство чем начнет столы мастерить
Быстрее народ снесет правительство чем начнет столы мастерить
Так столы мастерить не сложнее чем вилку вентилятора отремонтировать. Или с этим у вас какие-то сложности?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25122
Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал экономист
Отправлено: 09.07.22 - 14:50
Цитата:
Сложность - одна. "Абайки", работать
не - хотят...
maxsaf:
Или с этим у вас какие-то сложности?
Или с этим у вас какие-то сложности?
Сложность - одна. "Абайки", работать
не - хотят...
О
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 242
Re: Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал...
Отправлено: 09.07.22 - 14:56
Этот экономист своими предсказаниями только подталкивает людей скупать доллары и подгонять инфляцию. Он не понимает,что при тысяче за доллар цены будут ещё больше в два раза,и многие просто не выживут. При зарплате в 1 млн легко рассуждать про курс в 1 тысячу за зеленый
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1396
Re: Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал...
Отправлено: 09.07.22 - 15:18
В бензине у нас и в России разный процент акцизов.
Так что не показатель.
А вот к примеру, можно курс тенге к рублю и через стоимость сахара посчитать. Тут налоги примерно одинаковые.
Тогда выйдет 14-15 тенге за рубль.
Так что не показатель.
А вот к примеру, можно курс тенге к рублю и через стоимость сахара посчитать. Тут налоги примерно одинаковые.
Тогда выйдет 14-15 тенге за рубль.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5743
Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал экономист
Отправлено: 09.07.22 - 15:47
Цитата:
---сахар подешевел на 5 рублей за неделю . 65 р за кило .
serg kost:
через стоимость сахара посчитать
через стоимость сахара посчитать
---сахар подешевел на 5 рублей за неделю . 65 р за кило .
Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал экономист
Отправлено: 09.07.22 - 19:14
Цитата:
Вот только "у них" НДПИ в стоимости топлива 78%. А "у нас" сколько? И, если что, "у них" я заправляюсь по 43 92-м. А 95й по 46. Так что, считай лучше по бургерами каким-нибудь, гамбургским...
abaika95:
нас 211 у них 57 руб Тоесть рубль по гамбургскому счету стоит 3,7 тенге
нас 211 у них 57 руб Тоесть рубль по гамбургскому счету стоит 3,7 тенге
Вот только "у них" НДПИ в стоимости топлива 78%. А "у нас" сколько? И, если что, "у них" я заправляюсь по 43 92-м. А 95й по 46. Так что, считай лучше по бургерами каким-нибудь, гамбургским...
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 188
Re: Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал...
Отправлено: 09.07.22 - 19:15
Интересно, а этот "умник" собирается столы делать или скот пасти или так и будет умничать?
Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал экономист
Отправлено: 09.07.22 - 19:16
Цитата:
Где дают? У нас в Екатеринбурге 68!?
Гога:
сахар подешевел на 5 рублей за неделю . 65 р за кило
сахар подешевел на 5 рублей за неделю . 65 р за кило
Где дают? У нас в Екатеринбурге 68!?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 853
Re: Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал...
Отправлено: 09.07.22 - 21:02
Цитата:
Странно, почему если у вас там так всё благополучно что тогда тут с утра до вечера тусуетесь?Зарабатываете тут на жили-были?
Мишаня:
Где дают? У нас в Екатеринбурге 68!?
Где дают? У нас в Екатеринбурге 68!?
Странно, почему если у вас там так всё благополучно что тогда тут с утра до вечера тусуетесь?Зарабатываете тут на жили-были?
Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал экономист
Отправлено: 10.07.22 - 02:15
Цитата:
Тут же так угарно. Камеди клаб отдыхает
[Исправлено: maxsaf, 10.07.2022 - 02:15]
ПолиграфЪ Боярышников:
Странно, почему если у вас там так всё благополучно что тогда тут с утра до вечера тусуетесь?
Странно, почему если у вас там так всё благополучно что тогда тут с утра до вечера тусуетесь?
Тут же так угарно. Камеди клаб отдыхает
[Исправлено: maxsaf, 10.07.2022 - 02:15]
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