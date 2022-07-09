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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44635
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 13:47
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Вопрос, почему дорожает рубль, цепляет многих. И, думаю, статья под таким названием, опубликованная в прошлом номере «Нашей Газеты», не останется без читателя. Хотя я сам, не будучи экономистом, не собираюсь нырять в эту проблему. Что логично в статье, а что спорно, с точки зрения специалиста в области товаров, валют и банков, пусть рассуждают сами специалисты. Меня же задело иное.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1950
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 20:46
#15
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Цитата:
111:
Мы вам не Украина, которая долго молчала, потому что вы были якобы братскими народами..

А кто МЫ? И кто такие ВЫ?
ТЫ кем себя, чёрт возьми, возомнил?!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5391
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 21:28
#16
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Некоторые комментарии настолько бредовы, я просто в ahue, вы все недавно были граждане одной страны, что с вами случилось? Нам надо объединяться, стремиться быть единым и целым под сильным покровительством, зачем нам турки, амеры, другие. Разве вам плохо жилось при союзе, кто будет переписывать историю и искать виноватых, надо уголовно наказывать
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15466
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 22:09
#17
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Цитата:
Горожанин_kst:
А кто МЫ? И кто такие ВЫ?

Мы это народ Казахстана, наш президент, правительство.
И на шантаж о признании ДНР и ЛНР будем отвечать соответственно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15466
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 22:12
#18
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Цитата:
сайлау курманов:
вы все недавно были граждане одной страны, что с вами случилось

Что то вот случилось..
Раз одни граждане начали войну против других..
Но перед этим был экономический шантаж, как и с нами, потом нападение..
Это можно охарактеризовать так, и задать вопрос, что с этой страной, которая начала шантаж, случилось?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5743
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 22:17
#19
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Цитата:
111:
Мы это народ Казахстана, наш президент, правительство.

---Вот не надо высокопарных слов . Да и ещё от имени всех . Отвечай только за себя .
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1396
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 22:18
#20
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Как Украина "не хотела" воевать
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15466
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 22:20
#21
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Цитата:
Гога:
Отвечай только за себя .

Весь Казахстан не признал шантаж, прям весь..
Так что не могу сказать что я один..
Нас вся страна..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5743
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 22:27
#22
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Цитата:
111:
наше исключительно внутреннее казахстанское дело!

---Да ради бога - иди куда хочешь !! Но все ж маршрут лучше прокладывать заранее , чтобы потом не заблудиться .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5743
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 22:29
#23
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Цитата:
111:
Нас вся страна..

----Кого - вас ?? Не прячься за чужие спины .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5743
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 22:36
#24
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Цитата:
serg kost:

----serg kost , к сожалению тот , кому вы адресуете свой коммент - не откроет его , это выше его понятий . Таким уже потихоньку и незаметно промыли мозги пивом .
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1950
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 10.07.22 - 01:21
#25
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Цитата:
111:

ТЫ - никто, и звать ТЕБЯ - никак.Думай, если на это способен, прежде чем делать громогласные заявления от имени Народа целой страны. КТО давал тебе на то право?!
Ты выражаешь свою субъективную оценку, говори за себя. Пока не огрёб по статье.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15466
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 10.07.22 - 02:11
#26
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Цитата:
Горожанин_kst:
КТО давал тебе на то право?!

Народ Казахстана..
Который не признал сепарастисткие республики..
Что не так?
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