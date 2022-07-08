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≡ Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в финале одиночного разряда турнира «Большого шлема»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44635
Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в финале одиночного разряда турнира «Большого шлема»
Отправлено: 08.07.22 - 15:19
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Очередного достижения добилась в Лондоне на проходящем там одном из четырех теннисных турниров из серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Великобритании по теннису - «Уимблдон-2022» первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12768
Re: Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в...
Отправлено: 08.07.22 - 15:19
#1
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Что происходит?
Теннис прёт
Шахматы прут (хоть и со скандалами)
Футбол мало по малу прёт
Вон Даже Тобол умудрился в ничью с венграми сыграть
Странный год какой-то
Аномальный
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3208
Re: Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в...
Отправлено: 08.07.22 - 17:59
#2
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Цитата:
abaika95:
Что происходит


Запад НЕ ДАСТ победить Рыбакиной: - победа Рыбакиной, по западным понятиям - это фактически победа России в санкционном противостоянии Запада и России из-за Украины, тем более нынешний уимблдонский турнир - он проходит БЕЗ рейтинговых очков и именно из-за российских и белорусских теннисистов.

Все в мире прекрасно знают: что Рыбакина постоянно ЖИВЁТ и ТРЕНИРУЕТСЯ в Москве; в сборной Казахстана она только лишь из-за ФИНАНСОВОГО контракта.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5391
Re: Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в...
Отправлено: 08.07.22 - 18:11
#3
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
853
Re: Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в...
Отправлено: 08.07.22 - 19:07
#4
Комментарий удален модератором.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8623
Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в финале одиночного разряда турнира «Большого шлема»
Отправлено: 08.07.22 - 20:00
#5
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Почему комментарии 3 и 4 пропускают. Каким боком они к теме новости?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1255
Re: Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в...
Отправлено: 08.07.22 - 22:59
#6
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Только почему республиканские каналы не показывают эти знаменательные в жизни именно РЕСПУБЛИКИ матчи? Просто живу в частном доме есть тарелка российская и эфирное казахстанское телевидение. Россию забанили по каналам, а Казахстан не удосужился закупить трансляцию.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3208
Re: Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в...
Отправлено: 08.07.22 - 23:13
#7
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Цитата:
olegggon:
есть тарелка российская


Приобретите нашу, казахскую тарелку "ОТАУ" - называется; тариф "Премиум" - все российские каналы, все областные каналы, развлекательные, зарубежные, туристические, образовательные, детские, спортивные, кино, музыка, европейские - ВСЁ есть. И качество - ОТЛИЧНОЕ.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1255
Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в финале одиночного разряда турнира «Большого шлема»
Отправлено: 08.07.22 - 23:34
#8
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Цитата:
ACROS:
Приобретите нашу, казахскую тарелку "ОТАУ" - называется; тариф "Премиум" -

Просто мне сейчас не хочется менять телевидение, тариф оплачен на 2 года. Я к тому, что почему бы на открытые каналы не транслировать матчи, которые ОЧЕНЬ важны для страны и которые впервые за всю историю Казахстана?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1255
Re: Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в...
Отправлено: 09.07.22 - 23:28
#9
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Ну что, Рыбакина выиграла Уимблдон. А наши каналы показывают хрен знает что, сериалы и остальную пургу. Вот, что нужно показывать, отменить все трансляции и показывать финал Уимблдона. Местные каналы это вообще что-то с чем-то.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5743
Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в финале одиночного разряда турнира «Большого шлема»
Отправлено: 10.07.22 - 01:33
#10
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Цитата:
olegggon:
почему бы на открытые каналы не транслировать матчи, которые ОЧЕНЬ важны

----Так наверное , сначала надо права на трансляцию купить - а это делается заранее .
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