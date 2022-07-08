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Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в финале одиночного разряда турнира «Большого шлема»
Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в финале одиночного разряда турнира «Большого шлема»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44635
Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в финале одиночного разряда турнира «Большого шлема»
Отправлено: 08.07.22 - 15:19
Очередного достижения добилась в Лондоне на проходящем там одном из четырех теннисных турниров из серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Великобритании по теннису - «Уимблдон-2022» первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12768
Re: Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в...
Отправлено: 08.07.22 - 15:19
Что происходит?
Теннис прёт
Шахматы прут (хоть и со скандалами)
Футбол мало по малу прёт
Вон Даже Тобол умудрился в ничью с венграми сыграть
Странный год какой-то
Аномальный
Теннис прёт
Шахматы прут (хоть и со скандалами)
Футбол мало по малу прёт
Вон Даже Тобол умудрился в ничью с венграми сыграть
Странный год какой-то
Аномальный
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3208
Re: Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в...
Отправлено: 08.07.22 - 17:59
Цитата:
Запад НЕ ДАСТ победить Рыбакиной: - победа Рыбакиной, по западным понятиям - это фактически победа России в санкционном противостоянии Запада и России из-за Украины, тем более нынешний уимблдонский турнир - он проходит БЕЗ рейтинговых очков и именно из-за российских и белорусских теннисистов.
Все в мире прекрасно знают: что Рыбакина постоянно ЖИВЁТ и ТРЕНИРУЕТСЯ в Москве; в сборной Казахстана она только лишь из-за ФИНАНСОВОГО контракта.
abaika95:
Что происходит
Что происходит
Запад НЕ ДАСТ победить Рыбакиной: - победа Рыбакиной, по западным понятиям - это фактически победа России в санкционном противостоянии Запада и России из-за Украины, тем более нынешний уимблдонский турнир - он проходит БЕЗ рейтинговых очков и именно из-за российских и белорусских теннисистов.
Все в мире прекрасно знают: что Рыбакина постоянно ЖИВЁТ и ТРЕНИРУЕТСЯ в Москве; в сборной Казахстана она только лишь из-за ФИНАНСОВОГО контракта.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5391
Re: Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в...
Отправлено: 08.07.22 - 18:11
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 853
Re: Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в...
Отправлено: 08.07.22 - 19:07
Комментарий удален модератором.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8623
Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в финале одиночного разряда турнира «Большого шлема»
Отправлено: 08.07.22 - 20:00
Почему комментарии 3 и 4 пропускают. Каким боком они к теме новости?
Re: Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в...
Отправлено: 08.07.22 - 22:59
Только почему республиканские каналы не показывают эти знаменательные в жизни именно РЕСПУБЛИКИ матчи? Просто живу в частном доме есть тарелка российская и эфирное казахстанское телевидение. Россию забанили по каналам, а Казахстан не удосужился закупить трансляцию.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3208
Re: Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в...
Отправлено: 08.07.22 - 23:13
Цитата:
Приобретите нашу, казахскую тарелку "ОТАУ" - называется; тариф "Премиум" - все российские каналы, все областные каналы, развлекательные, зарубежные, туристические, образовательные, детские, спортивные, кино, музыка, европейские - ВСЁ есть. И качество - ОТЛИЧНОЕ.
olegggon:
есть тарелка российская
есть тарелка российская
Приобретите нашу, казахскую тарелку "ОТАУ" - называется; тариф "Премиум" - все российские каналы, все областные каналы, развлекательные, зарубежные, туристические, образовательные, детские, спортивные, кино, музыка, европейские - ВСЁ есть. И качество - ОТЛИЧНОЕ.
Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в финале одиночного разряда турнира «Большого шлема»
Отправлено: 08.07.22 - 23:34
Цитата:
Просто мне сейчас не хочется менять телевидение, тариф оплачен на 2 года. Я к тому, что почему бы на открытые каналы не транслировать матчи, которые ОЧЕНЬ важны для страны и которые впервые за всю историю Казахстана?
ACROS:
Приобретите нашу, казахскую тарелку "ОТАУ" - называется; тариф "Премиум" -
Приобретите нашу, казахскую тарелку "ОТАУ" - называется; тариф "Премиум" -
Просто мне сейчас не хочется менять телевидение, тариф оплачен на 2 года. Я к тому, что почему бы на открытые каналы не транслировать матчи, которые ОЧЕНЬ важны для страны и которые впервые за всю историю Казахстана?
Re: Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в...
Отправлено: 09.07.22 - 23:28
Ну что, Рыбакина выиграла Уимблдон. А наши каналы показывают хрен знает что, сериалы и остальную пургу. Вот, что нужно показывать, отменить все трансляции и показывать финал Уимблдона. Местные каналы это вообще что-то с чем-то.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5743
Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в финале одиночного разряда турнира «Большого шлема»
Отправлено: 10.07.22 - 01:33
Цитата:
----Так наверное , сначала надо права на трансляцию купить - а это делается заранее .
olegggon:
почему бы на открытые каналы не транслировать матчи, которые ОЧЕНЬ важны
почему бы на открытые каналы не транслировать матчи, которые ОЧЕНЬ важны
----Так наверное , сначала надо права на трансляцию купить - а это делается заранее .
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