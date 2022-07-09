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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5740
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.07.22 - 22:13
#7606
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Цитата:
alex_60:
не надо про баранов.

----лучше про оцифрованных...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17307
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.07.22 - 22:25
#7607
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да, бараны тема.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25122
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.07.22 - 23:18
#7608
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Цитата:
alex_60:
да, бараны тема.

Кушать, хотел. Пришлось - свинину... ;-) :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25122
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.07.22 - 23:21
#7609
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Цитата:
alex_60:
не научила фото птичек выставлять,?

Некогда, ей было. В следующий раз... :lol: :-P
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