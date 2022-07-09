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≡ Водитель столкнулся с лошадью на трассе. Два человека погибли
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44635
Водитель столкнулся с лошадью на трассе. Два человека погибли
Отправлено: 09.07.22 - 15:36
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Полиция начала досудебное расследование по статье 345 УК РК (нарушение правил ПДД) по факту ДТП на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган. Авария произошла вчера, 8 июля, около часа ночи на 134-м км дороги.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15465
Re: Водитель столкнулся с лошадью на трассе. Два человека...
Отправлено: 09.07.22 - 15:36
#1
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Ночью в районе Глазуновки тоже как то чуть не врезался, туман еще был.
Тогда помоложе был, реакция сработала..
Сейчас наверно так не смогу..
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1396
Водитель столкнулся с лошадью на трассе. Два человека погибли
Отправлено: 09.07.22 - 22:51
#2
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Мою тёщу (ей 75 лет) недавно подрезала при обгоне фура.
Фура не рассчитала скорость и дистанцию, и снесла моей тёще обе левые двери от ВАЗ 2107.
Пытаемся найти двери на разборках, пока безуспешно...
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