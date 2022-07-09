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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44635
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 13:47
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Вопрос, почему дорожает рубль, цепляет многих. И, думаю, статья под таким названием, опубликованная в прошлом номере «Нашей Газеты», не останется без читателя. Хотя я сам, не будучи экономистом, не собираюсь нырять в эту проблему. Что логично в статье, а что спорно, с точки зрения специалиста в области товаров, валют и банков, пусть рассуждают сами специалисты. Меня же задело иное.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1949
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 20:46
#15
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Цитата:
111:
Мы вам не Украина, которая долго молчала, потому что вы были якобы братскими народами..

А кто МЫ? И кто такие ВЫ?
ТЫ кем себя, чёрт возьми, возомнил?!
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