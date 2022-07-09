Отправлено: - 12:26

Проблемы с водой на станции Тобол в районе Б. Майлина вернулись, как только на улице потеплело. В редакцию "НГ" с жалобами обратился не один житель. По словам сельчан, как и в прежние годы, воду стали подавать по графику: с 7.00 до 11.00 и с 18.00 до 00.00. Но в этот раз, когда воду все же включили, цвет ее оказался далек от прозрачности.