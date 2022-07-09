Вопрос, почему дорожает рубль, цепляет многих. И, думаю, статья под таким названием, опубликованная в прошлом номере «Нашей Газеты», не останется без читателя. Хотя я сам, не будучи экономистом, не собираюсь нырять в эту проблему. Что логично в статье, а что спорно, с точки зрения специалиста в области товаров, валют и банков, пусть рассуждают сами специалисты. Меня же задело иное. Читать новость
Мы словно в Зазеркалье. С какой бы стороны - с нашей ли, с российской или с какой иной - не активизировались чиновники либо глашатаи таких вот идей, по какому-то странному стечению обстоятельств подобные идеи сплошь и рядом бьют по народу
Поэтому и надо выйти из всех союзов с Россией Чтобы решения российских чиновников не били по казахстанскому народу Пустить нефть через Каспий Все дороги переориентировать на юг и запад Укрепить порты И через Азербайджан пустить сюда рынок Турции Котрый в плане продуктов ширпотреба ещё лучше России и Китая Да цены вырастут Но они так и так растут что мы дружим с Россией что не дружим Так зачем же дальше терпеть северного хулигана?
С тех пор, как Россия начала заниматься тупым шантажом, и это вместо спасибо, на закрытие глаз в какой мере просто чудовищна ее политика к украинскому народу, с этих пор и нужно задуматься, а кто же нам Россия, союзник, вымогатель или будущий противник? Ну и начинать делать соответстющие выводы с тем, чтобы уйти хотя бы лет через 10 от совместных проектов, от всего, что нас связывает и тд..
abaika95: Поэтому и надо выйти из всех союзов с Россией
И заживём! Свежий турецкий ветер принесет семена цветов и унесет мусор с улиц. Электричество польется неудержимым потоком на темные улицы городов. Кривые руки халтурщиков выпрямятся, черепные короПки заполнятся первоклассным серым веществом. Акимы пересядут на велосипеды и самокаты. Дыры на дорогах затянутся. Кучи из подъездов Жана Кала сами убегут в канализацию.
Вот же были мы дураками 30 лет, а тут пришел abaika95. Скоро он вырвет у себя сердце и осветит нам дорогу к нашему счастью.
Есть предложение следить за политическими ходами на высшем уровне. Непризнание республик, задание на поиск обходных путей от России для экспорта нефти, поддержка западных санкций. Т.е. США в нынешнем исполнении власть имущих в приоритете во внешней политике. Далее Китай. Внимание к российским интересам - по остаточному принципу. Очевидно,Что нынешние политики резко сменили назарбаевскую тактику обезьяны сидящей на дереве. Под всех не подстроишься.
111: Мы вам не Украина, которая долго молчала, потому что вы были якобы братскими народами..
Голосистый ты, голоси за себя. Братская Украина тырила газ, получала кредиты, которые заховала в итоге. А потом решила кинуть кормящую сиську, с подачи Европы. Теперь зато не молчат, а европейскую сиську отгрызают, с кровью и требованием - отдай!
«Мы должны остановить неконтролируемое перемещение товаров и людей, а следовательно, и российской валюты на территорию Казахстана, введя визовый режим и жесткий контроль на границе с Россией». Приехали!
Казахстан вышел из соглашения Союза Независимых Государств о Межгосударственном валютном комитете. Соответствующий протокол подписал президент страны Касим-Жомарт Токаев, документ уже вступил в силу. Комитет был создан для координации денежно-кредитной и валютной политики государств – участников Соглашения о создании платежного союза государств – участников СНГ, а также сотрудничества и осуществления согласованных действий в вопросах валютного контроля. Напомним, что Токаев на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в присутствии Путина заявил, что его страна не будет признавать псевдореспублики "ЛДНР". Затем Токаев заявил, что планирует увеличить поставки нефти в Европу, но РФ закрыла важный терминал для ее экспорта.
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