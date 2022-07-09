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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44635
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 13:47
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Вопрос, почему дорожает рубль, цепляет многих. И, думаю, статья под таким названием, опубликованная в прошлом номере «Нашей Газеты», не останется без читателя. Хотя я сам, не будучи экономистом, не собираюсь нырять в эту проблему. Что логично в статье, а что спорно, с точки зрения специалиста в области товаров, валют и банков, пусть рассуждают сами специалисты. Меня же задело иное.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12768
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 13:47
#1
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Цитата:
Мы словно в Зазеркалье. С какой бы стороны - с нашей ли, с российской или с какой иной - не активизировались чиновники либо глашатаи таких вот идей, по какому-то странному стечению обстоятельств подобные идеи сплошь и рядом бьют по народу

Поэтому и надо выйти из всех союзов с Россией
Чтобы решения российских чиновников не били по казахстанскому народу
Пустить нефть через Каспий
Все дороги переориентировать на юг и запад
Укрепить порты
И через Азербайджан пустить сюда рынок Турции
Котрый в плане продуктов ширпотреба ещё лучше России и Китая
Да цены вырастут
Но они так и так растут что мы дружим с Россией что не дружим
Так зачем же дальше терпеть северного хулигана?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5731
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 14:59
#2
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Цитата:
abaika95:
Все дороги переориентировать на юг и запад

----Осмелюсь спросить - на запад - это как ?? Там вроде везде Россия ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15457
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 15:43
#3
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С тех пор, как Россия начала заниматься тупым шантажом, и это вместо спасибо, на закрытие глаз в какой мере просто чудовищна ее политика к украинскому народу, с этих пор и нужно задуматься, а кто же нам Россия, союзник, вымогатель или будущий противник?
Ну и начинать делать соответстющие выводы с тем, чтобы уйти хотя бы лет через 10 от совместных проектов, от всего, что нас связывает и тд..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5731
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 17:36
#4
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Цитата:
111:
чтобы уйти

--Это не вопрос , уходи .Вопрос в другом --- куда идти и куда придете ?!?!?!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15457
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 18:03
#5
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Цитата:
Гога:
Вопрос в другом --- куда идти и куда придете ?!?!?!

А вот это наше исключительно внутреннее казахстанское дело!
Мы вам не Украина, которая долго молчала, потому что вы были якобы братскими народами..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2292
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 18:13
#6
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Цитата:
abaika95:
Поэтому и надо выйти из всех союзов с Россией

И заживём! Свежий турецкий ветер принесет семена цветов и унесет мусор с улиц. Электричество польется неудержимым потоком на темные улицы городов. Кривые руки халтурщиков выпрямятся, черепные короПки заполнятся первоклассным серым веществом. Акимы пересядут на велосипеды и самокаты. Дыры на дорогах затянутся. Кучи из подъездов Жана Кала сами убегут в канализацию.

Вот же были мы дураками 30 лет, а тут пришел abaika95. Скоро он вырвет у себя сердце и осветит нам дорогу к нашему счастью.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
188
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 19:04
#7
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Цитата:
Маркс:

!!! 8-)
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Salnik Anatoliy
* Salnik Anatoliy
(Пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
4
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 19:09
#8
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Есть предложение следить за политическими ходами на высшем уровне. Непризнание республик, задание на поиск обходных путей от России для экспорта нефти, поддержка западных санкций. Т.е. США в нынешнем исполнении власть имущих в приоритете во внешней политике. Далее Китай. Внимание к российским интересам - по остаточному принципу. Очевидно,Что нынешние политики резко сменили назарбаевскую тактику обезьяны сидящей на дереве. Под всех не подстроишься.
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
952
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 19:23
#9
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Цитата:
111:
Мы вам не Украина, которая долго молчала, потому что вы были якобы братскими народами..

Голосистый ты, голоси за себя. Братская Украина тырила газ, получала кредиты, которые заховала в итоге. А потом решила кинуть кормящую сиську, с подачи Европы. Теперь зато не молчат, а европейскую сиську отгрызают, с кровью и требованием - отдай!
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
952
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 19:24
#10
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Цитата:
abaika95:
Пустить нефть через Каспий Все дороги переориентировать на юг и запад Укрепить порты

А потом придут джунгары.....
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11315
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 19:36
#11
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Цитата:
abaika95:
Союза с РФ уже давно нет. Мы в карантин муку запрещали в РФ продавать. Щас Россия запрещает к нам сахар завозить. Вот такие мы дружбаны. Осталось только визу ввести.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1394
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 19:36
#12
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Джунгары уже здесь
Настраивают народ против России.
Чтобы им было легче власть захватить.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25120
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 19:57
#13
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Цитата:
Vit:
Осталось только визу ввести.

Давно - пора... :lol: :-o
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
853
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 20:35
#14
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Цитата:
«Мы должны остановить неконтролируемое перемещение товаров и людей, а следовательно, и российской валюты на территорию Казахстана, введя визовый режим и жесткий контроль на границе с Россией». Приехали!

Источник:


Казахстан вышел из соглашения Союза Независимых Государств о Межгосударственном валютном комитете.
Соответствующий протокол подписал президент страны Касим-Жомарт Токаев, документ уже вступил в силу.
Комитет был создан для координации денежно-кредитной и валютной политики государств – участников Соглашения о создании платежного союза государств – участников СНГ, а также сотрудничества и осуществления согласованных действий в вопросах валютного контроля.
Напомним, что Токаев на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в присутствии Путина заявил, что его страна не будет признавать псевдореспублики "ЛДНР".
Затем Токаев заявил, что планирует увеличить поставки нефти в Европу, но РФ закрыла важный терминал для ее экспорта.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 09.07.2022 - 20:37]
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