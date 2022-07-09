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Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44635
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 13:47
Вопрос, почему дорожает рубль, цепляет многих. И, думаю, статья под таким названием, опубликованная в прошлом номере «Нашей Газеты», не останется без читателя. Хотя я сам, не будучи экономистом, не собираюсь нырять в эту проблему. Что логично в статье, а что спорно, с точки зрения специалиста в области товаров, валют и банков, пусть рассуждают сами специалисты. Меня же задело иное.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12768
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 13:47
Цитата:
Поэтому и надо выйти из всех союзов с Россией
Чтобы решения российских чиновников не били по казахстанскому народу
Пустить нефть через Каспий
Все дороги переориентировать на юг и запад
Укрепить порты
И через Азербайджан пустить сюда рынок Турции
Котрый в плане продуктов ширпотреба ещё лучше России и Китая
Да цены вырастут
Но они так и так растут что мы дружим с Россией что не дружим
Так зачем же дальше терпеть северного хулигана?
Мы словно в Зазеркалье. С какой бы стороны - с нашей ли, с российской или с какой иной - не активизировались чиновники либо глашатаи таких вот идей, по какому-то странному стечению обстоятельств подобные идеи сплошь и рядом бьют по народу
Поэтому и надо выйти из всех союзов с Россией
Чтобы решения российских чиновников не били по казахстанскому народу
Пустить нефть через Каспий
Все дороги переориентировать на юг и запад
Укрепить порты
И через Азербайджан пустить сюда рынок Турции
Котрый в плане продуктов ширпотреба ещё лучше России и Китая
Да цены вырастут
Но они так и так растут что мы дружим с Россией что не дружим
Так зачем же дальше терпеть северного хулигана?
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 14:59
Цитата:
----Осмелюсь спросить - на запад - это как ?? Там вроде везде Россия ?
abaika95:
Все дороги переориентировать на юг и запад
Все дороги переориентировать на юг и запад
----Осмелюсь спросить - на запад - это как ?? Там вроде везде Россия ?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 15457
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 15:43
С тех пор, как Россия начала заниматься тупым шантажом, и это вместо спасибо, на закрытие глаз в какой мере просто чудовищна ее политика к украинскому народу, с этих пор и нужно задуматься, а кто же нам Россия, союзник, вымогатель или будущий противник?
Ну и начинать делать соответстющие выводы с тем, чтобы уйти хотя бы лет через 10 от совместных проектов, от всего, что нас связывает и тд..
Ну и начинать делать соответстющие выводы с тем, чтобы уйти хотя бы лет через 10 от совместных проектов, от всего, что нас связывает и тд..
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 17:36
Цитата:
--Это не вопрос , уходи .Вопрос в другом --- куда идти и куда придете ?!?!?!
111:
чтобы уйти
чтобы уйти
--Это не вопрос , уходи .Вопрос в другом --- куда идти и куда придете ?!?!?!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 15457
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 18:03
Цитата:
А вот это наше исключительно внутреннее казахстанское дело!
Мы вам не Украина, которая долго молчала, потому что вы были якобы братскими народами..
Гога:
Вопрос в другом --- куда идти и куда придете ?!?!?!
Вопрос в другом --- куда идти и куда придете ?!?!?!
А вот это наше исключительно внутреннее казахстанское дело!
Мы вам не Украина, которая долго молчала, потому что вы были якобы братскими народами..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2292
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 18:13
Цитата:
И заживём! Свежий турецкий ветер принесет семена цветов и унесет мусор с улиц. Электричество польется неудержимым потоком на темные улицы городов. Кривые руки халтурщиков выпрямятся, черепные короПки заполнятся первоклассным серым веществом. Акимы пересядут на велосипеды и самокаты. Дыры на дорогах затянутся. Кучи из подъездов Жана Кала сами убегут в канализацию.
Вот же были мы дураками 30 лет, а тут пришел abaika95. Скоро он вырвет у себя сердце и осветит нам дорогу к нашему счастью.
abaika95:
Поэтому и надо выйти из всех союзов с Россией
Поэтому и надо выйти из всех союзов с Россией
И заживём! Свежий турецкий ветер принесет семена цветов и унесет мусор с улиц. Электричество польется неудержимым потоком на темные улицы городов. Кривые руки халтурщиков выпрямятся, черепные короПки заполнятся первоклассным серым веществом. Акимы пересядут на велосипеды и самокаты. Дыры на дорогах затянутся. Кучи из подъездов Жана Кала сами убегут в канализацию.
Вот же были мы дураками 30 лет, а тут пришел abaika95. Скоро он вырвет у себя сердце и осветит нам дорогу к нашему счастью.
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 188
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 19:04
Цитата:
!!!
Маркс:
!!!
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.12.18
- Сообщений:
- 4
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 19:09
Есть предложение следить за политическими ходами на высшем уровне. Непризнание республик, задание на поиск обходных путей от России для экспорта нефти, поддержка западных санкций. Т.е. США в нынешнем исполнении власть имущих в приоритете во внешней политике. Далее Китай. Внимание к российским интересам - по остаточному принципу. Очевидно,Что нынешние политики резко сменили назарбаевскую тактику обезьяны сидящей на дереве. Под всех не подстроишься.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 19:23
Цитата:
Голосистый ты, голоси за себя. Братская Украина тырила газ, получала кредиты, которые заховала в итоге. А потом решила кинуть кормящую сиську, с подачи Европы. Теперь зато не молчат, а европейскую сиську отгрызают, с кровью и требованием - отдай!
111:
Мы вам не Украина, которая долго молчала, потому что вы были якобы братскими народами..
Мы вам не Украина, которая долго молчала, потому что вы были якобы братскими народами..
Голосистый ты, голоси за себя. Братская Украина тырила газ, получала кредиты, которые заховала в итоге. А потом решила кинуть кормящую сиську, с подачи Европы. Теперь зато не молчат, а европейскую сиську отгрызают, с кровью и требованием - отдай!
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 19:24
Цитата:
А потом придут джунгары.....
abaika95:
Пустить нефть через Каспий Все дороги переориентировать на юг и запад Укрепить порты
Пустить нефть через Каспий Все дороги переориентировать на юг и запад Укрепить порты
А потом придут джунгары.....
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11315
Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 19:36
Комментарий проходит проверку.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1394
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Опять рубить топором?
Отправлено: 09.07.22 - 19:36
Джунгары уже здесь
Настраивают народ против России.
Чтобы им было легче власть захватить.
Настраивают народ против России.
Чтобы им было легче власть захватить.
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