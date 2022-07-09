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Мы словно в Зазеркалье. С какой бы стороны - с нашей ли, с российской или с какой иной - не активизировались чиновники либо глашатаи таких вот идей, по какому-то странному стечению обстоятельств подобные идеи сплошь и рядом бьют по народу

Цитата:Поэтому и надо выйти из всех союзов с РоссиейЧтобы решения российских чиновников не били по казахстанскому народуПустить нефть через КаспийВсе дороги переориентировать на юг и западУкрепить портыИ через Азербайджан пустить сюда рынок ТурцииКотрый в плане продуктов ширпотреба ещё лучше России и КитаяДа цены вырастутНо они так и так растут что мы дружим с Россией что не дружимТак зачем же дальше терпеть северного хулигана?