Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3208
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.06.22 - 23:01
Вопрос редакции: - почему исправили мой коммент под #9 от 21.06.22 в 11:30 в ветке "Давайте договоримся......."
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.06.22 - 11:36
Цитата:
Пожалуйста, жалобы на модерацию направляйте мне в личку и с активной ссылкой.
В данном случае были оскробления в адрес конкретных пользователей.
ACROS:
Вопрос редакции:
Вопрос редакции:
Пожалуйста, жалобы на модерацию направляйте мне в личку и с активной ссылкой.
В данном случае были оскробления в адрес конкретных пользователей.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3208
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.06.22 - 12:06
Цитата:
Оскорбления ???: - "..примитивные как амёбы.." - что то тут я не вижу оскорбления- литературные слова;
и это же их имена или как там они дразняться никами вроде - они же сами их взяли:- латинское слово означающее имя мужчины определённого положения и одинокого дикого зверя. Мне кажеться по сравнению со словами вашего колумниста-легкоатлета о психологическом состоянии оппонента ( это же чистой воды ОСКОРБЛЕНИЕ человека) , мои высказывания вполне безобидны.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 22.06.2022 - 13:17]
Тимур Гафуров:
были оскробления в адрес конкретных пользователей.
были оскробления в адрес конкретных пользователей.
Оскорбления ???: - "..примитивные как амёбы.." - что то тут я не вижу оскорбления- литературные слова;
и это же их имена или как там они дразняться никами вроде - они же сами их взяли:- латинское слово означающее имя мужчины определённого положения и одинокого дикого зверя. Мне кажеться по сравнению со словами вашего колумниста-легкоатлета о психологическом состоянии оппонента ( это же чистой воды ОСКОРБЛЕНИЕ человека) , мои высказывания вполне безобидны.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 22.06.2022 - 13:17]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.06.22 - 13:18
Цитата:
Вы правы. Комментарий Денисова отредактировал.
Ваш - тоже.
ACROS:
Мне кажеться по сравнению со словами вашего колумниста
Мне кажеться по сравнению со словами вашего колумниста
Вы правы. Комментарий Денисова отредактировал.
Ваш - тоже.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1394
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.06.22 - 22:04
Есть проблема.
Уже давно заметил, но решил уже написать про неё.
Допустим, зашёл я на форум. Почитал, сделал перерыв. Через полчаса-час открываю форум, читаю, пишу сообщение. Нажимаю "отправить". И оба-на! Сообщение не отправлено. Потерялось. А я уже на странице числюсь как гость.
Особенно бесит, когда пишешь с телефона.
Нужно сделать автосохранение перед тем, как программа выкидывает меня из форума во время отправки сообщения. Хотя бы в буфер обмена.
Уже давно заметил, но решил уже написать про неё.
Допустим, зашёл я на форум. Почитал, сделал перерыв. Через полчаса-час открываю форум, читаю, пишу сообщение. Нажимаю "отправить". И оба-на! Сообщение не отправлено. Потерялось. А я уже на странице числюсь как гость.
Особенно бесит, когда пишешь с телефона.
Нужно сделать автосохранение перед тем, как программа выкидывает меня из форума во время отправки сообщения. Хотя бы в буфер обмена.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.06.22 - 11:48
Цитата:
Подтверждаю.
Вчера написал в эту ветку вопрос
Чрезвычайной важности.
Надеялся утром прочитать ответ.
По факту оказалось что мой вопрос улетел в черную дыру.
Предупреждая, сообщаю, что перед отправкой постов всегда проверяю,
Что я вошел и нахожусь на сайте.
serg kost:
Нажимаю "отправить". И оба-на! Сообщение не отправлено. Потерялось. А я уже на странице числюсь как гость.
Нажимаю "отправить". И оба-на! Сообщение не отправлено. Потерялось. А я уже на странице числюсь как гость.
Подтверждаю.
Вчера написал в эту ветку вопрос
Чрезвычайной важности.
Надеялся утром прочитать ответ.
По факту оказалось что мой вопрос улетел в черную дыру.
Предупреждая, сообщаю, что перед отправкой постов всегда проверяю,
Что я вошел и нахожусь на сайте.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.06.22 - 18:37
Предложение о названии
Бежбармак с таксистом остается в силе.
Как никогда.
Вопрос другой.
Разрешая открывать ветки на форуме, вы справки из Затоболовки
Похоже не спрашиваете.
Считаю надо. Думаю что я ни один так считаю.
[Исправлено: alex_60, 30.06.2022 - 06:42]
Бежбармак с таксистом остается в силе.
Как никогда.
Вопрос другой.
Разрешая открывать ветки на форуме, вы справки из Затоболовки
Похоже не спрашиваете.
Считаю надо. Думаю что я ни один так считаю.
[Исправлено: alex_60, 30.06.2022 - 06:42]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.06.22 - 18:45
Справки не спрашиваем. И не планируем. Открыть ветку может любой полноправный пользователь.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.07.22 - 21:59
Комментарий удален модератором.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.07.22 - 19:14
не хотите отвечать, ну..
или не можете.
так вот. еще раз. вопрос гр.
позволив открыть ветку без справки из Затоболовки, вы превратили ее
в рупор русофобии и укронацисткой пропаганды,национализма, фейков люси и подобных.
или эта цель и приследовалась и она соответствует курсу гр?
[Исправлено: alex_60, 09.07.2022 - 19:37]
или не можете.
так вот. еще раз. вопрос гр.
позволив открыть ветку без справки из Затоболовки, вы превратили ее
в рупор русофобии и укронацисткой пропаганды,национализма, фейков люси и подобных.
или эта цель и приследовалась и она соответствует курсу гр?
[Исправлено: alex_60, 09.07.2022 - 19:37]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать