Отправлено: - 11:48

serg kost:

Нажимаю "отправить". И оба-на! Сообщение не отправлено. Потерялось. А я уже на странице числюсь как гость.

Цитата:Подтверждаю.Вчера написал в эту ветку вопросЧрезвычайной важности.Надеялся утром прочитать ответ.По факту оказалось что мой вопрос улетел в черную дыру.Предупреждая, сообщаю, что перед отправкой постов всегда проверяю,Что я вошел и нахожусь на сайте.