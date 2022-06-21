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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3208
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.06.22 - 23:01
#4641
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Вопрос редакции: - почему исправили мой коммент под #9 от 21.06.22 в 11:30 в ветке "Давайте договоримся......."
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1362
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.06.22 - 11:36
#4642
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Цитата:
ACROS:
Вопрос редакции:

Пожалуйста, жалобы на модерацию направляйте мне в личку и с активной ссылкой.
В данном случае были оскробления в адрес конкретных пользователей.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3208
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.06.22 - 12:06
#4643
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Цитата:
Тимур Гафуров:
были оскробления в адрес конкретных пользователей.


Оскорбления ???: - "..примитивные как амёбы.." - что то тут я не вижу оскорбления- литературные слова;
и это же их имена или как там они дразняться никами вроде - они же сами их взяли:- латинское слово означающее имя мужчины определённого положения и одинокого дикого зверя. Мне кажеться по сравнению со словами вашего колумниста-легкоатлета о психологическом состоянии оппонента ( это же чистой воды ОСКОРБЛЕНИЕ человека) , мои высказывания вполне безобидны.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 22.06.2022 - 13:17]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1362
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.06.22 - 13:18
#4644
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Цитата:
ACROS:
Мне кажеться по сравнению со словами вашего колумниста

Вы правы. Комментарий Денисова отредактировал.
Ваш - тоже.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1394
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.06.22 - 22:04
#4645
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Есть проблема.
Уже давно заметил, но решил уже написать про неё.
Допустим, зашёл я на форум. Почитал, сделал перерыв. Через полчаса-час открываю форум, читаю, пишу сообщение. Нажимаю "отправить". И оба-на! Сообщение не отправлено. Потерялось. А я уже на странице числюсь как гость.
Особенно бесит, когда пишешь с телефона.
Нужно сделать автосохранение перед тем, как программа выкидывает меня из форума во время отправки сообщения. Хотя бы в буфер обмена.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17289
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.06.22 - 11:48
#4646
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Цитата:
serg kost:
Нажимаю "отправить". И оба-на! Сообщение не отправлено. Потерялось. А я уже на странице числюсь как гость.


Подтверждаю.
Вчера написал в эту ветку вопрос
Чрезвычайной важности.
Надеялся утром прочитать ответ.
По факту оказалось что мой вопрос улетел в черную дыру.
Предупреждая, сообщаю, что перед отправкой постов всегда проверяю,
Что я вошел и нахожусь на сайте.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17289
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.06.22 - 18:37
#4647
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Предложение о названии
Бежбармак с таксистом остается в силе.
Как никогда.
Вопрос другой.
Разрешая открывать ветки на форуме, вы справки из Затоболовки
Похоже не спрашиваете.
Считаю надо. Думаю что я ни один так считаю.

[Исправлено: alex_60, 30.06.2022 - 06:42]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1362
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.06.22 - 18:45
#4648
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Справки не спрашиваем. И не планируем. Открыть ветку может любой полноправный пользователь.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17289
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.07.22 - 21:59
#4649
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17289
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.07.22 - 19:14
#4650
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не хотите отвечать, ну..
или не можете.
так вот. еще раз. вопрос гр.
позволив открыть ветку без справки из Затоболовки, вы превратили ее
в рупор русофобии и укронацисткой пропаганды,национализма, фейков люси и подобных.
или эта цель и приследовалась и она соответствует курсу гр?

[Исправлено: alex_60, 09.07.2022 - 19:37]
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