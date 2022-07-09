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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17140
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 13:58
#3976
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Цитата:
таноми52:
Понятия не имеет, а туда же... Ненавидишь русский мир

Я не понимаю почему его до сих пор не посадили за разжигание ненависти на национальной почве
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5731
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 14:37
#3977
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Цитата:
maxsaf:
Я не понимаю почему его до сих пор не посадили за разжигание ненависти на национальной почве

----Значит кому -то это выгодно !
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15456
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 15:26
#3978
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С праздником, наш город, наши жители, наше мирное небо!

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15456
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 15:49
#3979
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Ну и предатели..



Мне нравилась эта группа, эдакие муромцы русичи..
Но вот предали Россию, предали русских, предали Путина..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15456
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 15:50
#3980
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Кстати, а что они сделали?
Сейчас поищу..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15456
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 15:55
#3981
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А, вот..

Шым, Влади, Хамиль и Змей сделали заявление на официальных страницах Касты в социальных сетях. Они в очередной раз осудили нападение России на Украину и подчеркнули, что происходящие события нельзя называть «военной операцией» и другими эвфемизмами. Как отмечают участники группы, это настоящая война.
Каста также призвала сограждан не молчать и высказываться против этой ситуации: «По уверениям руководства РФ, большинство россиян поддерживает его действия, но это не так».

"Мы потрясены нападением России на Украину. Эта ситуация — военная агрессия, не имеющая оправданий. Мы категорически не поддерживаем «военную спецоперацию», являющуюся по сути настоящей войной. По уверениям руководства РФ, большинство россиян поддерживает его действия, но это не так. Среди наших близких нет никого, кто поддерживает эту войну. Просим каждого, кто это читает, высказаться об этой ситуации в своих соцсетях."

Ранее Каста уже выступила против признания ДНР и ЛНР и за сохранение целостности Украины, а также перенесла свои концерты на неопределенный срок. Также против войны с Украиной выступили и десятки других артистов, включая Anacondaz, Noize MC, Локимина, Оксимирона и Макса Коржа.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15456
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 15:56
#3982
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Цитата:
111:
Ранее Каста уже выступила против признания ДНР и ЛНР

Выходит не один Токаев выступил против признания сепаратистки настроенных каких то людей?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15456
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 16:00
#3983
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А этот, друг доверенного лица Путина то за что?



Считаю что именно такие и должны оставаться в России, повышать ее русскую культуру, ее ценности..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15456
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 16:39
#3984
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А это говорят убитые горем русскоязычные люди..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15456
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 16:40
#3985
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Оттуда же..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15456
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 16:45
#3986
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Разбомбили садик в Киеве..
Зачем?

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15456
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 16:47
#3987
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Это Киев, который вдали от фронта..


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15456
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 16:55
#3988
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Да, сегодня в этот праздник, как и на праздник Пасхи, как и в остальные праздники, Россия бомбит Украину..
Ничего святого нет.
Крыша у кого то там едет..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15456
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 16:56
#3989
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Переходим к другим новостям дня..
Что то же должно быть у нас хорошее..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2290
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 16:57
#3990
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Цитата:
111:
Также против войны с Украиной выступили и десятки других артистов

Новости канала "Всё обо...м":

Десятки школьников выступили против учебы и за отставку директора школы. Во время большой перемены они дружно вышли на перекур и крутили из учебников самокрутки в знак протеста против произвола учителей.

Алкоголики выступили против закона о запрещении распития алкоголя в общественных местах и ограничения времени продаж спиртных напитков. Их поддержали малолетки, которые требовали отменить возрастной ценз. Молодые девушки и парни вышли с вопросами на плакатах "Рожать можно, а пить нельзя?", "В армию можно, а пить нельзя?".

Уголовники выступили против уголовного законодательства. Они отказались поддерживать министерство внутренних дел в его борьбе с преступностью. Демонстрация прошла под лозунгами "За грев и волю!".

Следующими по улицам проследовали колонны наркоманов с тягостными причитаниями, из которых можно было уловить антироковую направленность.

Замыкало дневной парад новостей авиашоу пчел, которые летели плотным облаком. В громком жужжании слышался протест против пчеловодов, использующих чужой рабский труд в целях обогащения.

Ночью будем освещать возможные небольшие маршики нацистов и милитаристов, выступающих против денацификации и демилитаризации. А так же торжественные выходы отдельных протестных личностей с фотографиями "Кухаркин зат" и "Родной акимат".

Ваш "Всё обо...м".
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